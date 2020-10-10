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Hayat Sağlık Bakanı Koca paylaştı İstanbul yakında yeni bir hastaneye kavuşacak
GENEL SAĞLIK

Seyrantepe'deki yeni hastane açılış için gün sayıyor

Sağlık Bakanı Koca paylaştı: İstanbul yakında yeni bir hastaneye kavuşacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Seyrantepe'deki yeni hastane binasının büyük oranda hazır olduğunu bildirdi. Kapalı alanı 172 bin 825 metrekare olan yeni hastanenin 163 poliklinikle hizmet vereceği belirtilirken, hastanede 620 yatak, 84 yoğun bakım ünitesi ve 24 ameliyathane yer alacak.

Haber Merkezi AA
Bakan Koca, yeni hastaneyi ziyareti sırasındaki fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Koca, yeni hastaneyi ziyareti sırasındaki fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla İstanbul’un yeni bir hastaneye sahip olacağını duyurdu.

620 YATAKLI OLACAK

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un yakında yeni bir hastaneye kavuşacağını anımsatarak, "Seyrantepe'deki binamız büyük oranda hazır. İncelemelerde bulunduğumuz binanın kapalı alanı 172 bin 825 metrekare. 163 poliklinikle hizmet verecek olan hastanemiz 620 yataklı, 84 yoğun bakım yataklı planlandı. Ameliyathane sayısı 24." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, yeni hastaneyi ziyareti sırasındaki fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeni hastane 620 yataklı olacak.

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HASTALARI ZİYARET ETTİ

İstanbul'daki incelemelerinin ikinci durağının Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi olduğunu belirten Koca, sağlık çalışanlarından salgına yönelik çalışmalar ve genel sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldığını ve hastaları ziyaret ettiğini aktardı.

  • Bakan Koca, paylaşımında "Ameliyatı yapılıp tedavisi devam eden Sabri amcayla da kısa bir sohbetimiz oldu." ifadesine yer verdi.

Bakan Koca, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesini ziyaret etti

İstanbul'da yapılan değerlendirme ve salgınla mücadele toplantısı hakkında da paylaşım yapan Koca, şunları kaydetti:

"İki bakan yardımcımız, İl Sağlık Müdürümüz ve saha koordinatörlerimizin katılımıyla salgının seyrini, alınması gereken ek tedbirleri, hastanelerimizin durumunu ve filyasyon çalışmalarını ele aldık. Tedbirlerde ısrarcıyız."

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