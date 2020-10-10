ABD seçimleri ne zaman: Seçim öncesi son gelişmeler

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçime haftalar kala koronavirüse yakalanmasını seçim sürecine nasıl etki edeceği merak konusu oldu.

ABD halkı 3 Kasım'da yeni başkanı belirlemek için sandığa gidecek. Trump'ın durumunun ağırlaşması durumunda neler yaşanabileceği soruları da gündeme oturdu.

ABD SEÇİM ANKETLERİNDE KİM ÖNDE?

Trump’ın rakibi Demokrat aday Joe Biden’in ulusal anketlerde 16 puan önde olduğu, anahtar eyaletlerde de ikili arasındaki yarışın çekişmeli gittiği belirtiliyor.

CNN tarafından 1200’den fazla katılımcı üzerinde 1-4 Ekim'de yapılan ankette, seçmenlerin yüzde 57’sinin Biden’ı, yüzde 41’inin de Trump desteklediği açıklanmıştı.

Anketin Trump ile Biden arasında yapılan ilk başkanlık tartışması sonrası ile cuma günü Trump'ın Kovid-19 virüsüne yakalandığının açıklanmasının ardından gelmesine dikkat çekildi.

3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi Başkan Trump ile rakibi eski Başkan Yardımcısı Biden ilk canlı yayın tartışmasını 29 Eylül'de Ohio eyaletinin Cleveland kentinde gerçekleştirmişti.

Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Biden’in Başkan Yardımcısı adayı Kamala Harris arasındaki ilk seçim tartışması da çarşamba gecesi Utah eyaletinin Salt Lake şehrinde yapılacak.

DÜNYA ABD Başkanı Trump canlı yayında öksürük krizine girdi

Trump'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı, şimdi ne olacak?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) yayımladığı kurallara göre, Kovid-19 testi "pozitif" çıkan Trump çiftinin kendilerini en az 10 gün süreyle izole etmesi gerekiyor.

Beyaz Saray'daki konutlarındaki izolasyona giren Trump çiftinin yanında sürekli doktorları bulunuyor. Beyaz Saray Doktoru Sean Hanley, Trump'ın izolasyon sürecinde işlerini evden devam ettireceğini vurguladı.

REKLAM

Ayrıca CDC kuralları gereği Trump çiftinin kendilerini, evdeki diğer bireylerden ayırması ve ortak eşya kullanmaması da gerekiyor.

Trump'ın semptom gösterdiği süreçte en az 10 gün karantinada kalması gerekirken, ilerleyen dönemde semptom göstermez ve Kovid-19 testi negatif çıkarsa izolasyondan çıkabiliyor.

OYNAT 00:46 Salgını hafife alıyorlardı: Hepsi koronavirüse yakalandı Koronavirüs salgınını küçümseyen açıklamalarda bulunan dünya liderlerinin testleri pozitif çıktı. Maske takan gazetecilerle dalga geçen Donald Trump son olarak rakibi Joe Biden'ın taktığı maske ile alay etmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüse yakalanmadan önce 'herkesle tokalaştığını' söylemişti. Koronavirüsü basit bir grip olarak gördüğünü söyleyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da koronavirüse yakalanmıştı.



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

2- Trump'ın Kovid-19'a yakalanması seçim sürecini nasıl etkiler?

ABD'de 3 Kasım seçimlerine 1 ay kala Trump'ın Kovid-19'a yakalanması, seçim sürecine ilişkin bazı belirsizlikleri de beraberinde getirdi.

Trump'ın bugün Florida'da yapacağı seçim mitingi iptal edilirken, ABD Başkanı'nın ilerleyen günlerdeki seçim çalışmalarını fiziksel olarak yapması mümkün gözükmüyor.

Söz konusu mitingleri bugün Kovid-19 testi "negatif" çıkan Mike Pence'in Trump'ın yerine yapabileceği konuşuluyor.

Ayrıca Trump'ın, Demokrat Rakibi Joe Biden ile 15 Ekim'de Miami'de yapacağı canlı yayın tartışmasına katılıp katılmayacağı da henüz net değil.

O tarihe kadar Trump'ın hastalığı atlatamaması durumunda bu canlı yayın tartışmasının ertelenebileceği ya da iptal edilebileceği belirtiliyor.

OYNAT 00:37 Trump ve Biden'ın ilk canlı yayın tartışmasında hakaretler havada uçuştu ABD'de seçimler öncesi, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden, ilk canlı yayın tartışmasını gerçekleştirdi. Tansiyonun oldukça yükseldiği tartışmaya iki adayın hakaretleri ve karşılıklı suçlamaları damga vurdu.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

3- Trump'ın durumu ağırlaşırsa ne olacak?

Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın şu anda "hafif" belirtiler gösterdiğini ve görevinin başında olduğunu belirtse de, Amerikan kamuoyunda en çok sorulan sorulardan birisi de "Trump'ın durumu ağırlaşırsa ne olacak?" sorusu oldu.

ABD Anayasasının 25. ek maddesinde, ülkenin başkanının görevini yerine getiremeyecek bir sağlık sorunu yaşadığında ne yapılması gerektiğine dair, "Başkan, Senato ve Temsilciler Meclisi yönetimine, yazılı bir şekilde görevini yerine getiremeyeceğini bildirirse, aksini bildirene kadar başkanın görevini 'Başkan Vekili' sıfatıyla, Başkan Yardımcısı yürütür." maddesi bulunuyor.

REKLAM

74 yaşında olması sebebiyle Kovid-19 bağlamında "risk grubunda" bulunan Trump, bir şekilde görevini yerine getiremeyeceğini Kongreye bildirirse, bu durumda Başkan Yardımcısı Pence'in, "Başkan Vekili" görevine gelmesi ve Trump'ın görevini yürütmesi öngörülüyor.

Pence'in de bu görevi sürdüremeyeceği bir senaryoda ise yasaya göre, başkanlığa vekalet edecek isim olarak Temsilciler Meclisi Başkanı olan kişinin (Nancy Pelosi) adı geçiyor.

OYNAT 00:11 Vergi kayıtlarını açıklayacağını söyleyen Trump'a Biden'dan "İnşallah" cevabı ABD'de seçimler öncesi, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden, ilk canlı yayın tartışmasını gerçekleştirdi. Tartışma esnasında vergi kayıtlarını açıklayacağını söyleyen Trump'a, Biden 'İnşallah' diyerek cevap verdi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

4- Trump, seçimden önce yaşamını yitirir ya da görevini yapamayacak hale gelirse ne olacak?

Trump'ın 3 Kasım'daki seçimlerden önce görevini yapamayacak hale gelmesi ve en kötü senaryoda yaşamını kaybetmesi durumunda, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi (RNC) başkanlık için yeni bir aday belirleme hakkına sahip.

RNC'nin 168 üyesi partinin yeni adayını belirleyebilir, ancak şu anda Trump'ın saf dışı kalması durumunda partinin yerine Trump'ın başkan yardımcısı Mike Pence'i aday göstermesi en kuvvetli olasılık olarak değerlendiriliyor.

Ancak seçime kısa bir süre kaldığı hesaba katılırsa, ön seçim sürecini halihazırda başlatmış ya da seçmenlerin adresine oy pusulalarını göndermiş birçok eyalette, oy pusulaların üzerinden Trump'ın ismini kaldırmak mümkün olmayacak.

Bu durumda, Trump için kullanılan oyların da Cumhuriyetçi Parti'nin göstereceği yeni adayın hanesine yazılması söz konusu olabilir.

5- Trump, seçimden sonra, yemin töreninden önce yaşamını yitirir ya da görevini yapamayacak hale gelirse ne olacak?

İkinci kötü senaryo olarak konuşulan konu ise Trump'ın 3 Kasım'dan zaferle çıkması ancak 20 Ocak 2021'deki yemin töreninden önce görevini yapamayacak hale gelmesi ya da yaşamını yitirmesi.

REKLAM

ABD Anayasası'nın 20. ek maddesine göre, seçilmiş bir başkanın görevine gelmeden önce yaşamını yitirmesi ya da görevini yapamayacak hale gelmesi durumunda, bu başkanın yardımcı adayı başkanlık görevine geliyor.

Eğer başkan yardımcısı bu görevi yürütmek istemezse yerine başka bir aday gösterip, 20 Ocak'taki yemin töreninden sonra görevinden ayrılabiliyor.