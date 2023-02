ABD’de küçük uçak düştü: 5 ölü

ABD’nin Arkansas eyaletinde dün öğlen saatlerinde Little Rock’taki Bill ve Hillary Clinton Ulusal Havaalanı’ndan Ohio’ya gitmek üzere hareket eden çift motorlu "Beech BE20" tipi uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Polis, uçağın havaalanı yakınlarında ormanlık alana düştüğünü ve uçağın içindeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.Çevre danışmanlığı şirketi CTEH, uçakta hayatını kaybeden 5 kişinin CTEH’in Little Rock ofisi çalışanları olduğunu söyleyerek, "Little Rock meslektaşlarımızın kaybını bildirdiğimiz için üzgünüz. Herkesten, kaybedilenlerin ailelerini ve tüm CTEH ekibini dualarında tutmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.