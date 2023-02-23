|
Reklam
Reklam
Dünya

Rus milletvekilleri ABD ile nükleer anlaşmanın askıya alınmasını onayladı

Rusya parlamentosunun her iki meclisi de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD ile aralarındaki nükleer silah anlaşmasını askıya alma hamlesini hızla onayladı. Putin, Rusya'nın anlaşmadan çekileceğini, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ilan etmişti.

10:01 . 23/02/2023 Perşembe
Diğer
Rusya'da mecliste kararın kutlanması

Rusya'da mecliste kararın kutlanması

Putin, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Moskova'nın 2010 New 'START' Anlaşması'na katılımını askıya aldığını açıkladı ve Rusya'nın, Washington ve NATO müttefiklerinin açıkça ABD'nin nükleer tesislerinde yaptığı teftişleri anlaşma kapsamında kabul edemeyeceğini söyledi.


AP'nin haberine göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'nın anlaşmadan tamamen çekilmediğini vurguladı ve Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin anlaşma kapsamında belirlenen nükleer silahlara ilişkin sınırlara saygı duyacağını ve ABD'yi balistik füze denemeleri hakkında bilgilendirmeye devam edeceğini söyledi.


Putin başkanlığındaki Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev yaptığı açıklamada, Rusya'nın anlaşmaya katılımının askıya alınmasının ABD'ye Moskova'nın kendisini korumak için nükleer silah kullanmaya hazır olduğunun bir işareti olduğunu vurguladı.


#Rusya
#meclis
#parlamento
#ABD
#anlaşma
#New START Nükleer Anlaşması
1 saat önce
default-profile-img
Rus milletvekilleri ABD ile nükleer anlaşmanın askıya alınmasını onayladı
TFF ligden çekilen takımlarla ilgili istisnaları açıkladı
Kanada 'takip ettik' diyerek duyurdu: Çin'i engelledik
Elazığ'da fay hattındaki zemin sıvılaşması havadan görüntülendi
Küçükçekmece deprem risk haritası: Küçükçekmece zemini depreme dayanıklı mı?
TPAO'da yeni dönem: Petrol ve gazdan elektrik üretebilecek
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.