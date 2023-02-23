Rus milletvekilleri ABD ile nükleer anlaşmanın askıya alınmasını onayladı

Putin, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Moskova'nın 2010 New 'START' Anlaşması'na katılımını askıya aldığını açıkladı ve Rusya'nın, Washington ve NATO müttefiklerinin açıkça ABD'nin nükleer tesislerinde yaptığı teftişleri anlaşma kapsamında kabul edemeyeceğini söyledi.





AP'nin haberine göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'nın anlaşmadan tamamen çekilmediğini vurguladı ve Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin anlaşma kapsamında belirlenen nükleer silahlara ilişkin sınırlara saygı duyacağını ve ABD'yi balistik füze denemeleri hakkında bilgilendirmeye devam edeceğini söyledi.





Putin başkanlığındaki Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev yaptığı açıklamada, Rusya'nın anlaşmaya katılımının askıya alınmasının ABD'ye Moskova'nın kendisini korumak için nükleer silah kullanmaya hazır olduğunun bir işareti olduğunu vurguladı.



