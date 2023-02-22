Çinli üst düzey diplomat Putin ile görüştü

Çin Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü ve Çin Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da görüştü. Putin görüşmede iki ülkenin ticari ilişkilerinin giderek daha da geliştiğini vurgulayarak “2024 yılına kadar 200 milyar dolara ulaşma hedefini koyduk. Geçen yıl zaten 185 milyar dolardı, ticaret ciro seviyesinde hedeflerimize, belki de planlanandan daha erken ulaşacağımıza inanmak için her türlü neden var” ifadelerini kullandı. Putin, ayrıca iki ülkenin uluslararası işbirliğinin küresel istikrar için önemini vurguladı.