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Dünya

Çinli üst düzey diplomat Putin ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden'ın Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında Çinli üst düzey diplomat Wang Yi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ziyaret gerçekleştirdi. İkili Moskova'da bir görüşme gerçekleştirdi.

17:05 . 22/02/2023 Çarşamba
DHA
Wang Yi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Wang Yi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Çin Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü ve Çin Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da görüştü. Putin görüşmede iki ülkenin ticari ilişkilerinin giderek daha da geliştiğini vurgulayarak “2024 yılına kadar 200 milyar dolara ulaşma hedefini koyduk. Geçen yıl zaten 185 milyar dolardı, ticaret ciro seviyesinde hedeflerimize, belki de planlanandan daha erken ulaşacağımıza inanmak için her türlü neden var” ifadelerini kullandı. Putin, ayrıca iki ülkenin uluslararası işbirliğinin küresel istikrar için önemini vurguladı.


Çin Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi ise Çin-Rusya ilişkilerinin uluslararası toplumdan gelen baskıya direndiğini ve istikrarlı biçimde ilerlediğini belirtti. Wang Yi, “Rusya tarafıyla siyasi karşılıklı güveni ve stratejik işbirliğini derinleştirmeye, pratik işbirliğini kapsamlı bir şekilde genişletmeye hazırız” açıklamasını yaptı. Wang Yi, 2013 yılından itibaren Çin Dışişleri Bakanı olarak uzun yıllar görev yapmış Aralık 2022'de Bakanlık görevinden ayrılmıştı.


#Çin
#Rusya
#diplomat
#görüşme
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Çinli üst düzey diplomat Putin ile görüştü
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