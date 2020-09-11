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ABD'de Müslümanlara ayrımcılık yapılıyor

ABD'deki devlet okullarında Müslümanlara ayrımcılık yapılıyor

ABD'de çıkan akademik bir dergide yayımlanan araştırmada, ülke genelindeki devlet okullarında Müslümanlara yönelik yaygın ve sistematik bir ayrımcılık olduğu kaydedildi. 45 binden fazla devlet okuluna e-posta yollanan araştırmada 3 ayrı profesörün ortak imzası yer alıyor. Araştırma kapsamında okullara kurgusal aileler adına e-posta yollandı ve geri dönüşler sonucunda ABD'li okul müdürlerinin Müslüman ailelerle görüşme olasılığının daha düşük oluğu görüldü. Araştırma sonuçları, 11 Eylül'ün üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen Müslümanlara olan ön yargının hala yaygın ve sistematik şekilde sürdüğünü gösteriyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD'de yapılan araştırmada, 11 Eylül saldırılarının üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen ülkede Müslüman karşıtlığının özellikle devlet okullarında yaygın şekilde sürdüğü belirtildi.

Araştırmada üç profesörün ortak imzası yer alıyor

  • Kamu Yönetimi İncelemesi adlı iki ayda bir yayımlanan akademik dergide, Washington Üniversitesi, Dartmouth Koleji ve Florida Eyalet Üniversitesinden 3 profesörün ortak imzasıyla bir araştırma yayımlandı.

“Kamudaki yetkililer din temelli ayrımcılık yapar mı? Amerikan devlet okulu müdürleri ile büyük ölçekli yazışma deneyi” başlıklı araştırmada, ülkedeki Müslümanailelere yönelik ön yargılı davranışların devam ettiği belirlendi.

45 binden fazla devlet okuluna e-posta yollandı

“Denetim ve Yazışma çalışması” metodu uygulanarak gerçekleştirilen araştırma için ABD genelindeki 45 binden fazla devlet okuluna, çocuğunu okula göndermek isteyen değişik dinlere mensup kurgusal aileler adına e-posta örnekleri gönderildi.

Ailelerin inançlarına vurgu yapıldı

  • E-postalarda, ailelerin dini inançlarına vurgu yapılarak çocuklarının eğitimini konuşmak için okul müdürü veya yönetiminden görüşme talep edildi.

Müslümanlarla görüşme olasılığı daha düşük

  • Okul yönetimlerinin e-postalara yüzde 43 oranında dönüş yaptığına işaret edilerek, “ABD'li okul müdürlerinin Müslüman ailelerle görüşme olasılığı ise daha düşük” tesbitine yer verildi.

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Araştırmanın, ABD devlet okulu sisteminde Müslüman ailelere nasıl muamele edildiğine dair önemli bir gösterge olduğuna işaret edilerek, dini inancını sergilemeyen diğer benzeri e-postalarla karşılaştırıldığında okulların "Müslüman" ailelerden gelen taleplere yanıt verme olasılığının yüzde 4,6 daha düşük olduğu kaydedildi.

"Müslümanlara yönelik ayrımcılık ABD genelinde yaygın ve sistematik"

  • Araştırmada, “Müslümanlara yönelik ayrımcılığın, okulun ve çevresinin özellikleri ne olursa olsun, kırsal alanlarda olduğu gibi kentsel alanlarda da meydana gelme olasılığının ABD genelinde yaygın ve sistematik olduğunu gördük.” ifadesi paylaşıldı.

Hıristiyan aileler ayrımcılığa maruz kalmıyor

E-postalarda kendilerini "ateist" olarak tanımlayan ailelerin de benzer ayrımcılığa maruz kaldığına dikkat çekilen araştırmada, Hıristiyan ailelerin ise herhangi bir ayrımcılığa uğramadığı kaydedildi.

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Müslümanlarla ateistler eşit muamele görmüyor

  • Araştırmada, devlet okullarının yasalara göre her kesime eşit davranması gerektiği hatırlatılarak, “Çıkan sonuçlar, Müslümanlar ile ateistlerin şu anda eşit muamele görmediklerini gösteriyor.” değerlendirilmesi yapıldı.
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