Fransa'daki Türklerden hükümete 'Müslümanlara ayrımcılık' tepkisi Fransa'daki Türk kuruluşları, Başbakan Edouard Philippe'in Hristiyan ve Yahudilerin dini merasimlerini gerçekleştirebilmeleri için ibadet yerlerinin 2 Haziran yerine 29 Mayıs'ta açılabileceğine yönelik açıklamasına tepki gösterdi. Türk kuruluşların yaptığı ortak yazılı açıklamada, "Bu tarih daha erkene alınabiliyorsa, 24 Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nın da dikkate alınmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi 08 Mayıs 2020, 00:20 Son Güncelleme: 08 Mayıs 2020, 00:32 AA