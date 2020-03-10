Dünya Müslümanlar sokağa çıkamaz oldu
ASYA

Müslümanlar sokağa çıkamaz oldu

Hindistan’daki 200 milyon Müslüman yeni şiddet dalgasının hedefi oluyor. 48 saatte Masjid Maula Baksh, Babri Masjid, Chand, Jamia Arabia Madinatul Uloom camileri saldırı uğradı ve yakıldı. Polis saldırgan Hindular yerine Müslümanları tutukluyor. Yeni Delhi’de yaşayan Fateh V. Guram, “İnsanlar evden çıkmaya korkuyor” dedi.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Yakılan camiler: Masjid Maula Baksh, Babri Masjid, Chand, Jamia Arabia Madinatul Uloom.
Yakılan camiler: Masjid Maula Baksh, Babri Masjid, Chand, Jamia Arabia Madinatul Uloom.

Yaklaşık 200 milyon Müslümanın yaşadığı Hindistan’da Müslümanları ikinci sınıf vatandaş konumuna getiren tartışmalı Yeni Vatandaşlık Yasası’na (CAA) tepkiler sürerken Müslümanlar yeni bir şiddet dalgasının hedefi oldu. Radikal Hindu milliyetçisi Narendra Modi’nin yönetimi altında cesaretlenen hindu milliyetçileri ve Hindistan polisi Delhi şehrinde Müslümanlara saldırdı. Geçtiğimiz hafta sokağa çıkma yasağı ile sonuçlanan şiddet olaylarında çoğu Müslüman 47 kişi öldü. Bununla birlikte Aralık 2019’da başlayan gösterilerin başlangıcından bu yana ölen kişi sayısı toplam 79 oldu.

HİNDU POLİSİ ŞİDDETİ İZLİYOR

  • Şiddetin zamanlaması da soru işaretlerine neden oldu. Hindistan’da İslam dinine mensup olanların vatandaşlığını tartışmalı hale getiren yasaya protestolar yaklaşık 3 aydır devam etmesine karşın, iktidardaki ırkçı lider Modi’nin Bharatiya Janata Parti’sinin (BJP) Yeni Delhi’de seçimleri kaybetmesinin ardından gösteriler sırasındaki gerginlik de yeni bir seviyeye çıktı. Hindu milliyetçiliği (Hindutva) ideolojisine mensup çeteler saldırılarını yoğunlaştırırken, şiddeti engellemesi gereken polisler bunun yerine adeta saldırıları teşvik eden adımlar attı. Bilançoyu arttıran unsurlardan birisi de Hindistan polisinin Müslüman göstericileri anında tutuklarken, saldıran Hindu çetelerine hiçbir müdahalede bulunmaması oldu. Sokağa çıkma yasağı sonrası gerilimin yüksek olduğu bölgede, dörtten fazla kişinin toplanması yasaklandı.

KORKU İÇİNDELER

Bölgedeki insanların büyük bir travma yaşadığını ve rehabilitasyona ihtiyacı olduğunu söyleyen Hindistan Yeni Delhi’de yaşayan Fateh Veer Singh Guram, “İnsanların yakınları öldü, birçok kişinin evleri tamamen yakıldı. Bunların gıda, battaniye gibi ihtiyaçları var. Şiddet olayları sırasında bu şekilde evleri zarar gören kişilerden başka bölgelere göç edenler de oldu. Şu an çatışmaların yaşandığı bölgelerde temel ihtiyaçların karşılanamaması en büyük sorun. Şiddet yaşanan bölgeleri bizzat kendi gözlerimle gördüm. Saldırıların kasıtlı ve hedef alınarak yapıldığı aşikar. Bu nedenle tüm Müslüman toplumda büyük bir korku var. İnsanlar evlerinden çıkmaya korkuyorlar. Bir kısmı başka bölgelere göç etti, bazıları sokaklar sakinleşene kadar akrabalarının yanlarına gitti. Olaylar yüzünden toplum ise derin bir şekilde bölünüyor” dedi.

48 saatte 4 cami yakıldı

Başkent Yeni Delhi’de özellikle Müslümanların yoğunlukta olduğu kuzeydoğuda yer alan Ashok Nagar, Gokalpuri, Chand Bagh ve Mustafabad bölgelerinde Müslümanlar Hinduların saldırılarına maruz kaldı. Dini ayrımcılık üzerine yapılan acımasız saldırılarda camiler ve Müslümanlar hedef alındı. Sopalarla dövülen erkeklere zorla Hindistan milli marşı okutulurken, ayrımcı vatandaşlık yasasına karşı oturma eylemi yapan kadınlar da darp edildi ve birçoğu ağır yaralandı. Sadece 48 saatte 4 caminin yakılması da Müslümanlar arasında infiale neden oldua. Yakılan cami adları; Masjid Maula Baksh, Babri Masjid, Chand, Jamia Arabia Madinatul Uloom şeklinde sıralandı.

Hindu üstün ırkçılığı uyarısı
DÜNYA
Hindu üstün ırkçılığı uyarısı

Hindistan’da hedef Müslümanlar
DÜNYA
Hindistan’da hedef Müslümanlar
Dünyanın dört bir yanına yayıldı

Dünyanın
dört bir yanına yayıldı

​Hastahaneler, sokaklar,... En dikkat çeken fotoğraflar.
Bir günde en fazla ölüm!

Bir günde en fazla ölüm!

Koronavirüs İtalya'ya en ağır gününü yaşattı.
Dünya yıldızına koronavirüs testi

Dünya yıldızına
koronavirüs testi

Fransa'dan dünya futbolunu korkutan haber.
İngiltere şokta

İngiltere şokta

​2 ayda 14 eski asker intihar etti.
Engin Özkoç'a şok!

Engin Özkoç'a şok!

​CHP'li gençlerden kınama: Sakaryamıza yakışmıyor.
Fitre miktarı <br>belli oldu

Fitre miktarı
belli oldu

​Diyanet, fıtır sadakası miktarını açıkladı.

Okullar tatil <br>edilecek mi?

Okullar tatil
edilecek mi?

​Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklama.
Şevket Kazan'a veda

Şevket Kazan'a veda

Erdoğan, tabutu cenaze aracına kadar taşıdı.
Akaryakıttan sonra<br>bir güzel haber daha

Akaryakıttan sonra
bir güzel haber daha

​Sondaj vurulan iki kuyuda daha doğalgaz bulundu.
Elçinin elini <br>uzattığı o an

Elçinin elini
uzattığı o an

Erdoğan koronavirüs tedbirinden taviz vermiyor.
Salgın olma<br>ihtimali çok yüksek

Salgın olma
ihtimali çok yüksek

​Bakan Koca 'Henüz tespit edilmedi' dedi ve ekledi...
ABD 'S-400<br>sözü' istedi

ABD 'S-400
sözü' istedi

"ABD tarafı Patriot alımı konusunda epey yumuşadı."
Milli maçlar seyircisiz

Milli maçlar seyircisiz

A ​​Milli Takımımızın maçlarına koronavirüs engeli.
Microsoft algı peşinde

Microsoft algı peşinde

​Varsayılan sayfa 'msn.com' üzerinden hükümeti hedef alıyor.
Savaş suçu işlediler

Savaş suçu işlediler

​Rusya ve rejim anlaşmayı 20 bin kere ihlal etti.
Yerli otoda<br>büyük gün

Yerli otoda
büyük gün

​Perşembe günü için tüm hazırlıklar tamamlandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.