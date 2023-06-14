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Dünya

ABD'de saldırıları azaltmak için köpek balıklarına gelişmiş algılayıcılar takıldı

Bilim insanları, ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Cape Cod Yarımadası sularındaki büyük beyaz köpek balıklarını takip etmek ve sahile gelenleri olası riskler hakkında bilgilendirmek amacıyla gelişmiş cihazlar kullanmaya başladı.

12:14 . 14/06/2023 Çarşamba
AA
ABD'de saldırıları azaltmak için köpek balıklarına gelişmiş algılayıcılar takıldı.

ABD'de saldırıları azaltmak için köpek balıklarına gelişmiş algılayıcılar takıldı.

Bilim insanları, ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Cape Cod Yarımadası sularındaki büyük beyaz köpek balıklarını takip etmek ve sahile gelenleri olası riskler hakkında bilgilendirmek amacıyla daha gelişmiş cihazlar kullanmaya başladı.


Associated Press'in (AP) özel haberine göre bilim insanları, Cape Cod'a her yıl turizm mevsiminde bölgedeki foklardan beslenmek üzere gelen büyük beyaz köpek balıkları hakkında turistleri bilgilendirmek ve sahil güvenliğini sağlamak için gelişmiş algılayıcılar kullanmaya başladı.


Araştırmacılar, köpek balıklarının konumuna dair bilgileri kıyıdaki alıcılara yüksek frekanslarda sağlayan ses algılayıcılarının yanı sıra, takiplerinin kapsamını genişletmek için bu yıl yırtıcılara görüntü algılayıcı da takacak.


Köpek balıklarının saniye saniye takibini sağlayan algılayıcılar, video kayıtlarının yanı sıra köpek balıkların bulunduğu derinliği, yönü, yüzme hızını ve sulardaki sıcaklığı da kaydedecek.


Halka açık uygulama telefonlara indirilebiliyor

Kıyıya yaklaşan köpek balıkları konusunda güvenlik yetkilileri ve can kurtaranları bilgilendiren alıcıların verileri, halka açık ücretsiz bir uygulamayla telefonlara da indirilebiliyor.


Sistem, algılayıcı bulunmayan köpek balıklarının tespit edilememesi riski konusunda da halkı bilgilendiriyor.


Eyaletin Deniz Balıkçılığı Birimi'nden köpek balığı uzmanı Greg Skomal, köpek balığı saldırısı riskinin az olsa da devam ettiğini hatırlatarak araştırmacıların, köpek balıklarını havadan tespit edebilmek için dron kullanmaya başladığını da kaydetti.


Skomal, eyalette 2012 yılından bu yana, bir kişinin hayatını kaybettiği ve üç kişinin de yaralandığı 5 köpek balığı saldırısı yaşandığını kaydetti.


Massachusetts Deniz Balıkçılığı Birimi ile Atlantik Beyaz Köpek Balığı Koruma Örgütü adlı sivil toplum kuruluşu, bölgede 10 yıldan uzun süredir yaklaşık 300 köpek balığını ses algılayıcı ile takip ediyordu.



#ABD
#Massachusetts
#Köpek Balığı
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