FBI izleme listesindekilerin yüzde 98’inin Müslüman olduğu ortaya çıktı

"Fakat FBI'ın bir sonraki hedefi Müslümanlar olmayacak. Terörle savaşın oluşturduğu pusun kalkmasıyla birlikte FBI'ın gizli listesi bir gün yeni bir hedef bulacak. Sıradaki hedefler Amerikalı dostlarımız olacak ve bu rapor onlara bir uyarı niteliğinde."