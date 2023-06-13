FBI izleme listesindekilerin yüzde 98’inin Müslüman olduğu ortaya çıktı

FBI
ABD’deki Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından yayımlanan rapor, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) izleme listesindeki kişilerin yüzde 98’ninin Müslüman olduğunu ortaya koydu.
Raporda, FBI izleme listesinin 2019 sürümünün İsviçreli bir bilgisayara korsanı tarafından tesadüfen ele geçirilip çevrim içi ortama yüklendiği ve 1,5 milyondan fazla veri girişinin kapsamlı analizinin yapıldığı aktarıldı.
FBI veri tabanında sadece "Muhammed" ve "Ali" isimlerinin farklı telaffuzlarıyla birlikte 350 binden fazla kez geçtiği belirtilen raporda, en sık geçen ilk 50 ismin tamamının Müslüman isimleri olduğu kaydedildi.
Raporda, incelenen izleme listesi veri tabanındaki 1,47 milyondan fazla veri girişinin yani toplam verinin yüzde 98’den fazlasının Müslümanları ilgilendirdiği vurgulandı.
CAIR, FBI’ın izleme listesine tepki göstermesi için ABD Başkanı Joe Biden’a çağrı yaptı.
FBI’ın izleme listesindeki kişiler, seyahat kısıtlamaları, göçmenlik sorunları, FBI takibi, polis şiddeti, izin ve lisans alma zorlukları, mesleki sonuçlar ve devlet binalarına sınırlı erişim dahil pek çok zorlukla karşılaşıyor.
Ramazanda Beyaz Saray’da düzenlenen iftar organizasyonuna davet edilen New Jersey Prospect Park Belediye Başkanı Mohamed Khairullah’ın adı davetli listesinden Gizli Servis tarafından çıkarılmıştı. Bunun nedeninin ise Khairullah’ın FBI izleme listesinde yer almasıyla ilişkilendiriliyor.