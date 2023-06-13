ABD tarihinde bir ilk: Trump bugün mahkemeye çıkacak

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, hakim karşısına çıkacağı Florida'nın Miami kentinde ulaştı.





Trump Miami'ye ulaştıktan sonra kendisine ait golf kulübüne geçti. Burada eski başkanı destekçileri karşıladı.





Florida'da cumhuriyetçi seçmen çoğunlukta. Bu da dava sırasında Trump lehine gösteri ihtimalini ortaya çıkardı. Eyaletin belediye başkanı, "her ihtimale hazırız" dedi





Trump hakkında, seçimi kaybettikten sonra Beyaz Saray'dan ayrılırken gizli belgeleri alıkoyduğu suçlamasıyla iddianame hazırlandı.





Eski Başkan'ın Amerikan nükleer programı ve olası bir saldırıya karşı ülkenin güvenlik açıkları hakkında belgeleri elinde bulundurduğu iddia ediliyor.





Trump'a 37 suçlama yöneltildi. Amerikan tarihinde ilk kez bir başkana federal dava açıldı.





Eski Başkan, 10 ila 15 yıl arasında hapis istemiyle yargılanacak. Hakim karşısına çıktığında suçları yüzüne okunacak.





Amerika'da Trump'a açılan davalar anketlere göre lehine oldu. Reuters ve Ipsos'un yaptığı ankete göre, cumhuriyetçilerin yüzde 81'i davanın politik temelli olduğu görüşünde.





Ayrıca cumhuriyetçiler içerisinde başkan adaylığı yarışında da eski başkan, yüzde 43'e, yüzde 22'lik oranla en yakın rakibi Ron DeSantis'in önünde.











