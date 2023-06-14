Suriye’de ABD helikopteri düştü: Gizemli kazada 22 asker yaralandı

Suriye'de ABD helikopteri çakıldı.
Mart ayında Kuzey Irak’ta, üst düzey PKK/YPG’lilerin de bulunduğu helikopterlerin çakılmasının gizemi çözülememişken, Suriye’nin kuzeydoğusunda başka bir ABD helikopterinin 3 gün önce kaza kırıma uğradığı açıklandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, 11 Haziran’da “Suriye’nin kuzeydoğusunda” yaşanan bir helikopter kazası sonucu 22 ABD askerinin çeşitli derecelerde yaralandığı belirtildi. Yaralanan askerlerin tedaviye alındığı ve bunlardan 10’unun CENTCOM dışında bulunan “yoğun bakım tesislerine” sevk edildiği kaydedildi. Kazanın nedeniyle ilgili inceleme sürerken helikopterin herhangi bir “düşman ateşi” sonucu düşmediği ifade edildi. Kazanın PKK’nın Suriye kolu olan YPG/SDG’lilerin konuşlu olduğu yerlerde mi yoksa Suriye’nin diğer bölgelerinde mi yaşandığı bilinmiyor. 2 gün önce düşen helikopterin kimleri taşıdığı ve PKK/YPG mensuplarının içinde olup olmadığı ve ne amaçla seyir halinde olduğu ise bilinmezliğini koruması, soru işaretlerine neden oldu.
PKK/YPG’LİLERİ TAŞIRKEN DÜŞMÜŞTÜ
Yaşanan kaza PKK’dan kaçıp teslim olan G.G.’nin itiraflarını tekrar gündeme getirdi. Yeni Şafak’ın haberinde, G.G., ABD’nin helikopterle Suriye’den Irak’a PKK’lıları taşıdığını anlatmıştı. Kendisinin de ABD helikopteri ile Kandil dağındaki sığınaklarına taşındığını kaydeden G.G, “Helikopterde ABD’li 2 pilot ve 2 teknisyen görev yapıyordu. Süleymaniye Havalimanı’na indik. Bizi buradan kamyonetle alıp Kandil’e götürdüler” demişti. Öte yandan mart ayında da PKK’lıları taşıdığı ortaya çıkan iki helikopter Kuzey Irak’ta düşmüştü. 15 Mart’ta ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Kurilla’nın Suriye ziyaretinden birkaç gün sonra Kuzey Irak’ın Duhok kentinde kazası yaşanmıştı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, düşen Fransa yapımı Eurocopter AS350 tipi helikopterde ölenlerin PKK’lı olduğunu açıklamıştı. Terör örgütü PKK ise iki helikopterin düştüğünü sözde YAT Genel Komutanı Şervan Kobani ile 8 teröristin öldüğünü duyurmuştu. O dönem yaşanan kaza sonrası PKK’lılara havacılık eğitimi veren ABD ve Fransa üç maymunu oynamıştı.