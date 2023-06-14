Suriye’de ABD helikopteri düştü: Gizemli kazada 22 asker yaralandı

Mart ayında Kuzey Irak’ta, üst düzey PKK/YPG’lilerin de bulunduğu helikopterlerin çakılmasının gizemi çözülememişken, Suriye’nin kuzeydoğusunda başka bir ABD helikopterinin 3 gün önce kaza kırıma uğradığı açıklandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, 11 Haziran’da “Suriye’nin kuzeydoğusunda” yaşanan bir helikopter kazası sonucu 22 ABD askerinin çeşitli derecelerde yaralandığı belirtildi. Yaralanan askerlerin tedaviye alındığı ve bunlardan 10’unun CENTCOM dışında bulunan “yoğun bakım tesislerine” sevk edildiği kaydedildi. Kazanın nedeniyle ilgili inceleme sürerken helikopterin herhangi bir “düşman ateşi” sonucu düşmediği ifade edildi. Kazanın PKK’nın Suriye kolu olan YPG/SDG’lilerin konuşlu olduğu yerlerde mi yoksa Suriye’nin diğer bölgelerinde mi yaşandığı bilinmiyor. 2 gün önce düşen helikopterin kimleri taşıdığı ve PKK/YPG mensuplarının içinde olup olmadığı ve ne amaçla seyir halinde olduğu ise bilinmezliğini koruması, soru işaretlerine neden oldu.