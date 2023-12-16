ABD'de skandal olay: Lise öğrencisi annesinin Filistin paylaşımları nedeniyle okuldan atıldı

Okul yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, Almasri'nin sosyal medya paylaşımlarının, "nefret dolu ve kışkırtıcı" olduğu savunulurken, Almasri ise iddiaları reddederek, paylaşımlarının sadece Gazze'deki insani trajediye dikkat çekmeyi amaçladığını belirtti.