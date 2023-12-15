ABD'de öğretmenden öğrencisine korkunç 'İsrail' tehdidi: Başını keserim

Raporda, olayın ardından okul müdürü ve polis yetkilisiyle karşılaşan Reese'in, ilk aşamada kimseyle konuşmadığı yönünde yalan beyanda bulunduğu, daha sonra İsrail bayrağından rahatsız olduğunu söyleyen öğrencisini "antisemitik" davrandığı yönünde uyardığını ancak "ırkçı bir şey" söylemediğini savunduğu kaydedildi.