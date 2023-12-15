|
Dünya

ABD'de öğretmenden öğrencisine korkunç 'İsrail' tehdidi: Başını keserim

ABD'de ortaokul öğretmeni, sınıfa getirdiği İsrail bayrağından rahatsızlığını dile getiren 13 yaşındaki öğrencisini "başını kesmekle" tehdit etti.

19:06 - 15/12/2023 Cuma
Güncelleme: 19:06 - 15/12/2023 Cuma
AA
ABD'de bir öğretmen İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini "başını kesmekle" tehdit etti.
ABD'de bir öğretmen İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini "başını kesmekle" tehdit etti.

CNN'nin haberine göre, Georgia eyaletindeki ortaokulda 7. sınıf öğretmeni 51 yaşındaki Benjamin Reese, sınıfa İsrail bayrağı getirdi.

Yahudi öğretmen Reese, "İsraillilerin (Filistinlileri) öldürmesi" nedeniyle bayraktan rahatsızlığını dile getiren 13 yaşındaki Müslüman öğrencisine hakaretler savurdu ve onu "başını kesmekle" tehdit etti.
Olay meydana geldiğinde okulda görevli polis yetkilisince kaleme alınan rapor, 7 Aralık'ta gerçekleşen olayın görgü tanıklarının ifadelerine dayanıyor.
Raporda, Reese'in söz konusu öğrenciye ağır küfürler ettiği ve
"Senin o kafanı kesmeliyim."
ifadesini kullandığı belirtildi.

Olayın yaşandığı sırada yan sınıfta ders veren başka bir öğretmen, Reese'in öğrenciye hitaben, "Yahudi bayrağıma saygısızlık ettiği için onu arabamın arkasından (bağlayarak) sürükleyip kafasını keseceğim." dediğine şahit olduğunu aktardı.

Raporda, olayın ardından okul müdürü ve polis yetkilisiyle karşılaşan Reese'in, ilk aşamada kimseyle konuşmadığı yönünde yalan beyanda bulunduğu, daha sonra İsrail bayrağından rahatsız olduğunu söyleyen öğrencisini "antisemitik" davrandığı yönünde uyardığını ancak "ırkçı bir şey" söylemediğini savunduğu kaydedildi.

Reese'in, olayı ayrıntılarıyla anlatması istendiğinde sinirlendiği ve "kapı tutucuyu tekmelediği" ifade edilen raporda, öğretmenin polis yetkilisine "medeni haklarını kullandığını" söylediği aktarıldı.

Houston bölgesi polis yetkilileri, görgü tanıklarının ifadelerinden oluşan raporu inceledi ve öğretmen Reese'i, "bir çocuğa eziyet etmek" ve "terör tehdidinde bulunmak" suçlamalarından gözaltına aldı.

Yerel medya, gözaltına alınan Reese'in, 7 bin 500 dolar kefalet ödeyerek dava sonuçlanana kadar serbest kaldığını bildirdi.


#ABD
#gazze
#israil
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 maaş zammında hesaplamalar netleşti! Maaşlar tek tek açıklandı!