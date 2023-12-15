ABD'de öğretmenden öğrencisine korkunç 'İsrail' tehdidi: Başını keserim

CNN'nin haberine göre, Georgia eyaletindeki ortaokulda 7. sınıf öğretmeni 51 yaşındaki Benjamin Reese, sınıfa İsrail bayrağı getirdi.
Olayın yaşandığı sırada yan sınıfta ders veren başka bir öğretmen, Reese'in öğrenciye hitaben, "Yahudi bayrağıma saygısızlık ettiği için onu arabamın arkasından (bağlayarak) sürükleyip kafasını keseceğim." dediğine şahit olduğunu aktardı.
Reese'in, olayı ayrıntılarıyla anlatması istendiğinde sinirlendiği ve "kapı tutucuyu tekmelediği" ifade edilen raporda, öğretmenin polis yetkilisine "medeni haklarını kullandığını" söylediği aktarıldı.
Houston bölgesi polis yetkilileri, görgü tanıklarının ifadelerinden oluşan raporu inceledi ve öğretmen Reese'i, "bir çocuğa eziyet etmek" ve "terör tehdidinde bulunmak" suçlamalarından gözaltına aldı.