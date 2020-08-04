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AMERİKA

ABD'deki Çinli öğrenciler: Siyasi gerginlik yüzünden iki ülke de bizi istemiyor

ABD ve Çin arasındaki siyasi gerginlik Çinli öğrencilerin hayatını etkileyecek kadar keskinleşti. Öyle ki

yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de mahsur kalan Çinli öğrenciler, vatanlarıyla yaşadıkları ülke arasındaki siyasi gerginlikte, iki ülkenin de kendilerini istemediğinden şikayet etti.

Haber Merkezi AA
foto arşiv
foto arşiv

John Hopkins Üniversitesinde öğrenci olan Shizheng, düşmanca davranışlarla karşılaştığı belirterek ABD'yi artık "Çin karşıtı ve kaotik" olarak tanımladığını ifade etti.

BBC'nin haberine göre, ABD'de eğitim gören 360 bin Çinli öğrenciden biri olan, 8 yıl önce Ohio'ya göç eden 21 yaşındaki Shizheng Tie, bir zamanlar hayallerine kavuşma umudu vadeden Amerika'da artık "korku içinde" yaşadığını söyledi.

Çinli öğrencilere, bilim ve teknoloji uzmanlarına karşı artan ön yargılardan hareketle ABD'deki akademik geleceği konusunda artık karamsar. Çinli öğrenci Shizheng, "Doktoramı da ABD'de yapıp burada yerleşirim diye düşünüyordum, artık yüksek lisans eğitimimi tamamladıktan sonra Çin'e dönmeyi düşünüyorum" dedi.

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Vatanlarında da istenmiyorlar

Diğer yandan Shizheng, salgının Çin'de kontrol alınmasından dolayı ülkesine gitmek isterken Çin'in yurt dışı bağlantılı vakaları engellemek amacıyla çok sayıda uçuşu iptal etmesi engeliyle karşılaştığını belirtti. Ülkelerine dönemeyen yüz binlerce öğrenci Çin sosyal medyasında "ülkenin rekabetçi eğitim sisteminden kaçan ve virüsü kontrol altına alma çabalarını tehlikeye sokan şımarık çocuklar" olarak yer buldu.

Çin'in seyahat kısıtlamaları nedeniyle üzülse de bu süreçte vatan sevgisinin arttığını belirten Shizheng, "Önceleri ABD'nin herkes için bir hayaller, eşitlik ve hoşgörü ülkesi olduğuna inanırdım, artık buna inanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Rasyonel anlamda bir vatanseverim, beynim yıkandığı için değil." diyen Shizheng, iki ülkenin de kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ancak memleketi Çin için buna tahammül edebileceğini aktardı.

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"İki ülke de bizi istemiyor"

ABD'nin Atlanta kentinde Emory Üniversitesi Sosyoloji ve din çalışmaları öğrencisi Iris, durumlarını "paslaşılan bir top"a benzeterek "İki ülke tarafından da istenmiyoruz." dedi.

Washington yönetiminin, temmuz ayı başında çıkardığı yabancı öğrencilerin ülkede kalmasını yasaklayan kararı eleştiriler üzerine geri çekmesinin ABD hakkındaki umutlarını yeşerttiğini ifade eden Iris, bu tür eleştirilerin Çin'de işe yaramayacağını kaydetti.

Iris, salgının iki siyasi sistemin de güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkardığını aktararak, ABD'de aldığı eğitimin kendisini Çin karşıtı yaptığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Çin ordusuyla ilişkileri olduğu gerekçesiyle yaklaşık 3 bin Çinli öğrencinin vizesini iptal etmesi, iki ülke arasındaki gerginliği daha da artırmıştı.

ABD'de yakın zamanda yapılan bir anket, Amerikalı yetişkinlerin yüzde 73'ünün Çin'e karşı olumsuz izlenime sahip olduğunu ortaya koymuştu.

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