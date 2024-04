ABD’deki Gazze direnişi yayılıyor

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin geçen hafta başlayan Gazze ile dayanışma eylemi, yöneticilerin engelleme girişimleri, baskı ve tehditlere rağmen devam ederken, İsrail’in saldırılarına karşı öğrenci protestoları, diğer üniversitelere de yayılmaya başladı. Columbia Üniversitesi yerleşkesinde Gazze'de ateşkes çağrısıyla başlayan eylemlere polis baskın düzenlerken, öğrenciler gözaltına alınmış ve üniversiteden uzaklaştırma cezasıyla karşı karşıya kaldılar. Üniversite yönetiminin ve kamu otoritesinin baskısına boyun eğmeyen Columbia Üniversitesi öğrencilerine Yale Üniversitesi ve New York Üniversitesi (NYU) öğrencilerinden

New York Üniversitesi (NYU) öğrencilerinin de İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkmak ve Columbia'daki öğrencilere destek olmak amacıyla kampüste başlattıkları eylem devam ediyor. Washington Square Park yakınındaki Gould Plaza önünde protestolarını sürdüren NYU öğrencileri, üniversite yönetiminden İsrail'in Filistin işgaline destek veren şirketlerle yatırım ilişkilerini sonlandırması talebinde bulunuyor. Öte yandan ABD'nin diğer önde gelen okullarından Massachusetts Teknoloji Ensititüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesi'nde de Filistin yanlısı öğrencilerin benzeri eylemleri devam ediyor.