ABD’deki Gazze direnişi yayılıyor

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin geçen hafta başlayan Gazze ile dayanışma eylemi, yöneticilerin engelleme girişimleri, baskı ve tehditlere rağmen devam ederken, İsrail’in saldırılarına karşı öğrenci protestoları, diğer üniversitelere de yayılmaya başladı. Columbia Üniversitesi yerleşkesinde Gazze'de ateşkes çağrısıyla başlayan eylemlere polis baskın düzenlerken, öğrenciler gözaltına alınmış ve üniversiteden uzaklaştırma cezasıyla karşı karşıya kaldılar. Üniversite yönetiminin ve kamu otoritesinin baskısına boyun eğmeyen Columbia Üniversitesi öğrencilerine Yale Üniversitesi ve New York Üniversitesi (NYU) öğrencilerinden

destek geldi.

Yale'e polis baskını

Yale Üniversitesinde öğrenciler Beinecke Plaza'da oturma eylemi başlattı. Soykırımla yargılanan İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına karşı çıkan öğrenciler, Yale yönetiminden, üniversitenin İsrail ile bağlantılı "askeri silah üreten" şirketlere yatırımlarına son vermesi talebinde bulundu. Üniversite yönetimi, yaptığı yazılı açıklamada, "Yale topluluğunun emniyeti ve güvenliği" gerekçesiyle polisten yardım istediğini ve eyleme son vermek istemeyen 47 öğrencinin gözaltına alındığını belirtti. Yale yönetimi, söz konusu öğrencilerin ayrıca "okuldan uzaklaştırma" talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği bilgisini paylaştı.

İşgale son verin

New York Üniversitesi (NYU) öğrencilerinin de İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkmak ve Columbia'daki öğrencilere destek olmak amacıyla kampüste başlattıkları eylem devam ediyor. Washington Square Park yakınındaki Gould Plaza önünde protestolarını sürdüren NYU öğrencileri, üniversite yönetiminden İsrail'in Filistin işgaline destek veren şirketlerle yatırım ilişkilerini sonlandırması talebinde bulunuyor. Öte yandan ABD'nin diğer önde gelen okullarından Massachusetts Teknoloji Ensititüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesi'nde de Filistin yanlısı öğrencilerin benzeri eylemleri devam ediyor.

Biden'dan antisemitizm suçlaması

Eylemlerine son vermeyen öğrencilere yönelik siyasi tehdit ve baskılar da yükseliyor. ABD Başkanı Joe Biden önceki gün skandal bir çıkış yaparak, eylemleri "antisemitik" sözleri ile yaftalamaya çalıştı. New York eyaletinin Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleri de öğrencilerin eylemlerini "antisemitik nefret" sözleriyle hedef alırken, "okullarından derhal kovulmaları" çıkışını yaptılar. Cumhuriyetçi vekiller, Columbia Üniversitesi rektörü Minouche Shafik'i de hedef alarak, istifa çağrısında bulundular. Rektör Minouche Shafik'i New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunması da kurtaramadı.

Provokasyon girişimi

Öte yandan Yale Üniversitesinde, Filistin dayanışması için eylem yapan öğrencilerin bulunduğu alana, üzerindeki tişörtte Yahudi ve İsrail yazılı olduğu halde girerek, provokasyon yapmaya çalışan bir beyaz kadının videosu sosyal medyada viral oldu. Öğrencilerin kadına tepkide bulunmadan, eylemlerine devam etmesi dikkati çekti. Provokatif eylemin amacının öğrencileri fiili cevap vermeye zorlayarak, "antisemitizm" suçlamasına zemin hazırlamak olduğu değerlendiriliyor.











