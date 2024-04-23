ABD destekli savaş suçu belgelendi

ABD’nin desteğiyle Suriye’nin kuzeydoğusunda geniş alanları işgal eden terör örgütü PKK/YPG'nin işlediği savaş suçları belgelendi. Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) tarafından yayımlanan raporda, örgütün işgal ettiği bölgelerdeki 27 tutuklama merkezinde 14 bini kadın, 30 bini çocuk olmak üzere 56 bin tutukluya karşı savaş suçları işlediği aktarıldı. Raporda, örgütün işlediği ihlaller arasında kasten öldürme, elektroşok dahil işkenceler ve keyfi tutuklamalar gibi ihlaller olduğu belirtilirken örgüt tarafından çok sayıda kadının keyfi gerekçelerle çocuklarından ayrıldığı ifade edildi.





KADIN VE ÇOCUKLARA İŞKENCE

Kuruluşun resmi internet sitesinde de yer alan raporda, örgütü destekleyen ABD yönetiminin PKK/YPG tarafından bu düzenin kurulabilmesinde merkezi rol oynadığı vurgulandı. ABD desteğiyle işgal ettiği bölgelere kan kusturan terör örgütünün keyfi olarak alıkoyduğu binlerce kişinin halen örgüte ait hapishanelerde tutulduğu kaydedildi. Raporda ayrıca, terör örgütü DEAŞ militanlarının eş ve çocuklarının tutulduğu el-Hol ve Roj kamplarındaki insani durumun kötü olduğuna değinildi. Raporda, sözde DEAŞ ile savaşırken Ezidiler üzerinden propaganda yürüten PKK/YPG’nin bu kamplarda DEAŞ militanlarıyla evlenen Ezidi kadınlara da işkence uyguladığı bilgisi verildi. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Eric Kurilla, 21 Ağustos 2023'te Hol ve Roj kamplarını ziyaret ederek kamplardakileri kendi ülkelerine iade etmek için çalıştıklarını ve bu sayede bölgede güvenlik sorunlarının azalacağını söylemişti. Buna rağmen ABD tarafından konuyla ilgili henüz ciddi bir adım atılmadı.





ÇOCUK ASKERLER SAVAŞTIRILIYOR

Öte yandan, Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) ise eş zamanlı olarak yayımladığı iki ayrı raporda, terör örgütü PYD’nin 16 Nisan’da Suriye’nin doğusundaki Deyr-i Zor ilinde Yunus el-Hammad ve İbrahim Celal adlı iki çocuğu kaçırdığını, Halep kırsalında ise Hamza Muhammed Ali adlı 12 yaşındaki bir çocuğu da zorla silah altına aldığını aktardı. Suriye'deki çatışan tarafların ihlalleri üzerine periyodik raporlar yayımlayan SNHR’nin resmi internet sitesinde yer alan raporda, PYD’nin alıkoyduğu kişilerin yüzde 85’inin kayıp kategorisinde olduğu belirtilirken örgütün 309 çocuğu da zorla silah altına aldığına dikkat çekildi.





BATI SORUNU ÖTELİYOR

Nottingham Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren Türkiye Araştırma Vakfı (TAV) araştırmacısı Ahmet Arda Şensoy, konuya ilişkin Yeni Şafak'a yaptığı değerlendirmede, "ABD, örgüte verdiği destekle raporda bahsedilen savaş suçlarının çoğuna dahil olmuş durumda" dedi. Raporda bahsedilen kamplardaki duruma da değinen Şensoy, "Avrupa ülkeleri bu sorunla yüzleşmek yerine PKK/YPG'yi destekleyerek kamplardaki mevcut durumu destekliyor. Suriye’deki mevcut hukuksuzluk ortamında bu kişilerin esir tutulması bu ülkeler için sorunu çözmek yerine ötelemek anlamına gelmektedir" diye konuştu.



