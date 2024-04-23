Steinmeier’e İstanbul’da Gazze protestosu

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 100’üncü yılı dolayısıyla Türkiye’ye geldi. Alman Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, dün üç günlük Türkiye ziyaretinin ilk durağı olan İstanbul'a indi. Almanya Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Valisi Davut Gül, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen karşıladı.
KATİL ALMANYA TÜRKİYE’DEN DEFOL
1961’de ilk Türk işçi kafilesinin Almanya’ya uğurlandığı Fatih'teki Sirkeci Tren Garı’na geçen Steinmeier, burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tarafından kapıda karşılandı. Kırmızı halıda yürüyen Alman Cumhurbaşkanı, karşılama sonrası basın açıklaması yapamadan protesto edildi. Almanya’nın İsrail’e verdiği desteği protesto eden Özgür-Der’e bağlı 30 kişilik grup, “Katil Almanya Türkiye'den defol”, “Soykırım suçlusu katil Almanya”, “Hamas’a selam direnişe devam” sloganları attı. Polisin müdahalesiyle grup dağıtıldı. Steinmeier daha sonra Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht ve İmamoğlu ile birlikte tarihi Orient Express Lokantası'nda basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.
SORULARA CEVAP VERMEDİ
Çıkışta tekrar basın mensuplarının karşısına geçen Steinmeier, “Burada gördüğümüz ve duyduğumuz hikayeler, hem Türk tarihinin hem de Alman tarihinin bir parçası. Onlar, bizi biz yapan şeylerin bir parçası” diye konuştu. Konuya dair yaklaşık 10 dakika konuşan Steinmeier, protestoya dair tek kelime etmedi, bununla ilgili soruları da cevapsız bıraktı. Almanya Büyükelçiliğinin Tarabya'daki tarihi yazlık rezidansında da davet veren Steinmeier, Berlin'den getirdiği döneri, Türk dönerci Arif Keleş ile keserek konuklara ikram etti. Steinmeier'in son durağı Beyoğlu'ndaki Masumiyet Müzesi oldu. Bu ziyaret sırasında da müzenin karşısındaki antikacı dükkanının camına Filistin ve Türk bayrağı ile Almanca "Sayın Federal Başkan, Gazze'deki katliamı durdurun" yazılı döviz asıldı. Steinmeier'in müzeye gelişi sırasında dükkandan, yüksek sesle "Leve Palestina" (Yaşasın Filistin) şarkısı çalındı. Bugün Gaziantep’te depremzedeler için sığınma evi ile inşasını Almanya'nın desteklediği bir okulu ziyaret edecek olan Steinmeier’in yarın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor.