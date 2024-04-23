Steinmeier’e İstanbul’da Gazze protestosu

Çıkışta tekrar basın mensuplarının karşısına geçen Steinmeier, “Burada gördüğümüz ve duyduğumuz hikayeler, hem Türk tarihinin hem de Alman tarihinin bir parçası. Onlar, bizi biz yapan şeylerin bir parçası” diye konuştu. Konuya dair yaklaşık 10 dakika konuşan Steinmeier, protestoya dair tek kelime etmedi, bununla ilgili soruları da cevapsız bıraktı. Almanya Büyükelçiliğinin Tarabya'daki tarihi yazlık rezidansında da davet veren Steinmeier, Berlin'den getirdiği döneri, Türk dönerci Arif Keleş ile keserek konuklara ikram etti. Steinmeier'in son durağı Beyoğlu'ndaki Masumiyet Müzesi oldu. Bu ziyaret sırasında da müzenin karşısındaki antikacı dükkanının camına Filistin ve Türk bayrağı ile Almanca "Sayın Federal Başkan, Gazze'deki katliamı durdurun" yazılı döviz asıldı. Steinmeier'in müzeye gelişi sırasında dükkandan, yüksek sesle "Leve Palestina" (Yaşasın Filistin) şarkısı çalındı. Bugün Gaziantep’te depremzedeler için sığınma evi ile inşasını Almanya'nın desteklediği bir okulu ziyaret edecek olan Steinmeier’in yarın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor.