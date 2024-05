ABD’deki üniversite intifadasının lideri Yeni Şafak’a konuştu: Soykırım duruncaya kadar buradayız

ABD’de üniversitelerdeki intifadayı tetikleyen, Columbia Üniversitesi’nde başlattıkları eylemlerle tüm dünyada ses getiren National Students for Justice in Palestine (Filistin’de Adalet İçin Öğrenciler, NSJP) grubunun yönetim kurulu üyesi Sean Eren Yeni Şafak’a konuştu. “Gazze’de yaşananlar Nekbe’nin devamıdır” diyen Eren, protestoların geleceği, üniversitelerden talepleri, aldıkları tehditler ve haklarında başlatılan karalama kampanyaları hakkında bilgi verdi. Kararlı olduklarını ve her ne olursa olsun devam edeceklerini kaydeden aktivist, “Soykırım duruncaya kadar buradayız” mesajı verdi.