Terör devleti İsrail’in ABD’nin finansal, askeri ve siyasi desteğiyle Gazze’de uyguladığı soykırıma tepki gösteren ABD’deki üniversite öğrencilerinin direnişi sürüyor. Columbia Üniversitesi’nde başlayan protestolara destek her geçen gün artarken, üniversite yönetiminin müzakere taleplerini öğrenciler, “Filistinlilerin kanı üzerinden pazarlık yapmayız” sözleriyle reddetti. Öğrenciler, taleplerini karşılamak yerine işi yokuşa süren ve direnişi zayıflatmaya çalışan üniversite yönetimi ile uzlaşıya varılamadığını açıkladı. Kararın ardından kampüsteki Hamilton Hall binasına giren öğrenciler, Gazze’de İsrail güçlerince öldürülen 6 yaşındaki Hind’in adının yazılı olduğu afişi

binaya astı.

İNAT VE KİBİRLE HAREKET EDİYORLAR

New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde yaklaşık iki haftadır devam eden Filistin’e destek eylemleri için okul yönetimi ile öğrenciler arasında süren müzakerelerde uzlaşıya varılamadı. Columbia Üniversitesi öğrencisi ve protesto müzakerecisi Sueda Polat, "Öğrenciler Filistinlilerin kanını satmayı reddediyor" sözleri ile protestoların süreceğini açıkladı. Üniversitenin inat ve kibirle hareket ettiğini belirten Polat, yönetimin öğrencileri disiplin cezasıyla tehdit ettiğini dile getirdi.

ÖĞRENCİLERE DİSİPLİN CEZASI VERİLDİ

Öte yandan, Columbia Üniversitesi Halkla İlişkiler Departmanı Başkan Yardımcısı Ben Chang, gösterilere katılan bazı öğrencilere disiplin cezaları verilmeye başlandığını duyurdu. Chang, öğrencilerin yarı yılı tamamlayıp mezun olamayacaklarını, üniversite lojmanlarına ve akademik binalara kabul edilmeyeceklerini ifade etti. Gösteriye katılan ve kendisini Taya olarak tanıtan öğrenci, "Üniversite yönetiminin ne yapacağı belli olmuyor. Geçtiğimiz hafta burada bulunduğumuz sürece buna benzer pek çok tehditte bulundular. Onları fazla ciddiye almamayı, paniğe kapılmamayı öğrendik" diye konuştu.

HİND’İN ANISINI ONURLANDIRDILAR

Uzlaşıya varılamamasının ardından üniversite öğrencileri, kampüste bulunan Hamilton Hall binasına girdi. New York Times'a göre, sayıları onları geçmeyen öğrenciler ana girişi kapattı, "Özgür Filistin" sloganları attı. Öğrenciler binanın tabelasının olduğu bölüme “Hind’s Hall” yazılı pankart açtı. Geçtiğimiz aylarda İsrail'in hedef aldığı aracın içinde akrabalarının cansız bedenleri arasında İsrail güçlerinden saklanan Hind Filistin Kızılayını aramış, 6 yaşındaki çocuk kendisini kurtarmaları için ekiplere saatlerce yalvarmıştı.

SAN FRANCISCO DA KATILDI

Son olarak ülkenin en batısındaki San Francisco Eyalet Üniversitesi!ndeki (SFSU) öğrenciler de protestolara katıldı. SFSU kampüsüne 20'nin üzerinde çadırın yerleştirildiğini görüntüledi. Üniversite öğrencileri, düzenledikleri mitingde, "Filistin'e özgürlük" sloganları atarken, dağıttıkları bildiride üniversite yönetiminden isteklerini, "Potansiyel öğrenci gösterilerine karşı polis güçlerini göndermekten kaçının. Öğrencilere karşı akademik misillemeden kaçının ve öğrencilerin kampüste protesto hakkına saygı gösterin"

şeklinde sıraladı.

POLİS BAŞÖRTÜSÜNÜ ZORLA ÇIKARDI

Diğer yandan Arizona Eyalet Üniversitesi'nde kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. ABD polisi, Filistin'e destek gösterilerinde bulunan bir öğrencinin başörtüsünü zorla çıkardı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler ABD'de Filistin'e destek veren öğrencilere karşı tutumu bir kez daha gözler önüne serdi.

16 EYALETTE 50 ÜNİVERSİTE

50’den fazla büyük üniversitede Filistin’e destek için öğrenci eylemleri devam ediyor ve polisin son iki haftada aralarında bazı öğretim görevlileri de dahil 1000’den fazla öğrenciyi gözaltına aldığı belirtiliyor. Bazı üniversiteler Filistin destekçisi öğrencileri okuldan uzaklaştırmaya başlarken, ABD’li siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinden protestocu öğrencilere destek açıklaması geldi. 18 Nisan’da başlayan Filistin yanlısı protestoların 16 eyalete yayıldığı bildirildi.







