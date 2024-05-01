Irkçılığı İsrail’de öğreniyor

Uluslararası Af Örgütü’nün raporuna göre, polis şiddeti ve siyahilere yönelik aşırıya kaçan eylemlerle sıkça konuşulan Baltimore polisi, siyahi George Floyd’u öldüren Minneapolis polisi ve eylem yapan üniversite öğrencilerini darbeden Columbia polisi İsrail’deki askeri kamplarda eğitim görüyor. 2002'den bu yana, İftira ve İnkârla Mücadele Birliği (ADL), Amerikan Yahudi Komitesi ve Yahudi Ulusal Güvenlik İşleri Enstitüsü’nün ve ABD’nin finanse ettiği eğitimler kapmasında, İsrail polis, ordu ve istihbarat servislerinin ABD'li polis güçlerine “kalabalıkların kontrolü, güç kullanımı ve nezaret” gibi konularda eğitim verdiği belirtildi. İşgalci gücün, Filistin'de ilhak ve işgal amaçlı kullandığı şiddet politikasını birebir Amerikan polisine öğrettiği değerlendiriliyor.

Çalışmada, ABD’de polis şiddetinin İsrail’in yıllardır Filistinlilere uyguladığı şiddetle boy ölçüştüğü de belirtildi. Florida, New Jersey, Pennsylvania, Kaliforniya, Arizona, Connecticut, New York, Massachusetts, North Carolina, Georgia, Washington gibi eyaletlerde konuşlandırılan güvenlik güçlerinin yanı sıra, başkent Washington polisinin de İsrail’de eğitim aldığı ifade edildi. Raporda ABD polisinin uyguladığı insan hakkı ihlallerinin İsrail ordusu, güvenliği ve polis yetkililerinin ihlalleriyle paralel olduğu kaydedildi. Verilen örneklerden birinde, İsrail polisinin, baskın sırasında orada bulunması dışında herhangi bir suçtan şüphelenilmeyen 28 yaşındaki Filistinli bir erkeği öldürüldüğü, ABD polisinin de benzer eylemlerde bulunduğu ve aşırıya kaçtığı ifade ediliyor. Diğer yandan üniversite protestolarına destek veren ve tutuklanan ABD Başkan Adayı Jill Stein, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "St. Louis'deki Washington Üniversitesi'nde soykırımı barışçıl bir şekilde protesto eden yaklaşık 100 kişiyle birlikte şiddetli bir saldırıya uğradık ve tutuklandık. Pek çok ABD polis teşkilatı, İsrail tarafından eğitiliyor" sözleriyle iddialara destek