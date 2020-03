ABD'deki Yahudi lobisi toplantısında en az iki kişi koronavirüse yakalandı

Washington’daki en etkili lobiciliği gerçekleştiren, 1948`de kurulmuş olan, ülke çapında 100 bin üyesiyle tanınan Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin (AIPAC) düzenlediği konferansta katılımcılar arasında en az 2 kişide koronavirüs tespit edildi.

AIPAC böyle duyurdu

Important Update: Coronavirus



As emailed to Policy Conference attendees, participants, speakers, administration and Hill offices.https://t.co/0mkWeuRErA pic.twitter.com/EHl694pkgJ — AIPAC (@AIPAC) March 6, 2020

Diğer katılımcılar uyarıldı

AIPAC

Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi konuya ilişkin yazılı açıklama yaparken hastaneler ile koordine bir şekilde çalışıldığı bilgisini verdi. Ayrıca konferansa katılan diğer dinleyiciler konuya ilişkin uyarıldı.

Katılımlardan kendilerini hasta hisseden birinin bulunması durumunda önerilen sağlık departmanından destek istemeleri talep edildi.