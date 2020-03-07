ABD'deki Yahudi lobisi toplantısında en az iki kişi koronavirüse yakalandı

Washington’daki en etkili lobiciliği gerçekleştiren, 1948`de kurulmuş olan, ülke çapında 100 bin üyesiyle tanınan Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin (AIPAC) düzenlediği konferansta katılımcılar arasında en az 2 kişide koronavirüs tespit edildi.
AIPAC böyle duyurdu
Important Update: Coronavirus
As emailed to Policy Conference attendees, participants, speakers, administration and Hill offices.https://t.co/0mkWeuRErA pic.twitter.com/EHl694pkgJ
Important Update: Coronavirus
Diğer katılımcılar uyarıldı
Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi konuya ilişkin yazılı açıklama yaparken hastaneler ile koordine bir şekilde çalışıldığı bilgisini verdi. Ayrıca konferansa katılan diğer dinleyiciler konuya ilişkin uyarıldı.
- Katılımlardan kendilerini hasta hisseden birinin bulunması durumunda önerilen sağlık departmanından destek istemeleri talep edildi.