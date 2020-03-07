ABD'deki Yahudi lobisi toplantısında en az iki kişi koronavirüse yakalandı ABD'de Yahudi derneklerinin en güçlüsü sayılan ve İsrail yanlısı lobicilik faaliyetleri için kurulan AIPAC'in Washington'da düzenlenen konferansına New York'tan katılan iki kişiye uygulanan koronavirüs testi pozitif çıktı. Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklama da en az 2 kişinin virüse yakalandığı belirtilirken, diğer katılımcılar konuya ilişkin uyarıldı.

Haber Merkezi 07 Mart 2020, 02:28 Son Güncelleme: 07 Mart 2020, 02:32 Yeni Şafak