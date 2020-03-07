Dünya ABDdeki Yahudi lobisi toplantısında en az iki kişi koronavirüse yakalandı
AMERİKA

ABD'deki Yahudi lobisi toplantısında en az iki kişi koronavirüse yakalandı

ABD'de Yahudi derneklerinin en güçlüsü sayılan ve İsrail yanlısı lobicilik faaliyetleri için kurulan AIPAC'in Washington'da düzenlenen konferansına New York'tan katılan iki kişiye uygulanan koronavirüs testi pozitif çıktı. Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklama da en az 2 kişinin virüse yakalandığı belirtilirken, diğer katılımcılar konuya ilişkin uyarıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AIPAC
AIPAC

Washington’daki en etkili lobiciliği gerçekleştiren, 1948`de kurulmuş olan, ülke çapında 100 bin üyesiyle tanınan Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin (AIPAC) düzenlediği konferansta katılımcılar arasında en az 2 kişide koronavirüs tespit edildi.

AIPAC böyle duyurdu

Diğer katılımcılar uyarıldı

AIPAC

Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi konuya ilişkin yazılı açıklama yaparken hastaneler ile koordine bir şekilde çalışıldığı bilgisini verdi. Ayrıca konferansa katılan diğer dinleyiciler konuya ilişkin uyarıldı.

  • Katılımlardan kendilerini hasta hisseden birinin bulunması durumunda önerilen sağlık departmanından destek istemeleri talep edildi.

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