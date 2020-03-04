Dünya ABDde koronavirüs alarmı TV kanallarından Evden çıkmayın uyarısı yapıldı
AMERİKA

ABD'de koronavirüs alarmı: TV kanallarından 'Evden çıkmayın' uyarısı yapıldı

ABD'de koronavirüs alarmı: TV kanallarından 'Evden çıkmayın' uyarısı yapıldı

Tüm dünyanın korkulu rüyası haline gelen koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı hızla artıyor. Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 983’e çıktı. Amerika'da ise ölenlerin sayısı 9'a yükseldi. Ölümle sonuçlanan vakaların tamamının Washington eyaletinde olduğu açıklandı. Ülkede virüsten etkilenen sayısı 15 eyalette 108'e çıktı. Ülkede yerel televizyon kanalları halka "İşiniz olmadıkça evinizden çıkmayın" şeklinde duyuru yapıyor.

Haber Merkezi AA
ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.
ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.

ABD’nin Washington eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 9’a yükseldi.

Kovid-19, dünya genelinde her geçen gün daha fazla insanı etkilerken, ABD’nin Washington eyaletinde virüsten ölenlere 2 kişi daha eklendi. Washington Eyaleti Sağlık Departmanı, yaptığı açıklamada ölü sayısının 9’a, vaka sayısının ise 27’ye yükseldiğini belirti.

Korku giderek artıyor: Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 983’e çıktı
DÜNYA
Korku giderek artıyor: Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 983’e çıktı

Okullarda eğitime ara verildi

  • Toplam 231 kişinin gözetim altında tutulduğu eyaletin belirli bölgelerinde acil durum ilan edilirken, birçok okulda eğitime ara verildi.

Yeni tip koronavirüse karşı eller yıkanamıyorsa 'kolonya kullanılması' önerisi
HAYAT
Yeni tip koronavirüse karşı eller yıkanamıyorsa 'kolonya kullanılması' önerisi

"İşiniz olmadıkça evinizden çıkmayın"

Washington’ın en kalabalık şehri Seattle’da, yetkililer ilaçlama faaliyetlerini arttırırken, yerel televizyon kanalları halka "İşiniz olmadıkça evinizden çıkmayın." şeklinde duyuru yapıyor.

Washington eyaletinden gelen son haber ile ABD genelinde, tamamı Washington eyaletinde olmak üzere, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 9, ülkenin 15 eyaletinde virüs tespit edilen kişi sayısı ise en az 108 olarak açıklandı.

ABD'de Kovid-19 kaynaklı ikinci ölüm vakası: Marketlerde raflar boşaldı
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ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti. Washington eyaleti Sağlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Seattle yakınlarındaki bir bakım evinde 70 yaşlarında Kovid-19 taşıyıcısı bir hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.
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Cumartesi günü de aynı bölgede 50 yaşlarında bir hastanın ölümü, ABD’de ilk Kovid-19 bağlantılı ölüm olarak rapor edilmişti.
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Sağlık yetkilileri, Washington eyaletinde 12 teyid edilmiş Kovid-19 vakası bulunduğunu kaydetti.
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New York'ta ilk Kovid-19 vakası görüldü <br> <br> Öte yandan, New York ve Rhode Island eyaletlerinde de ilk Kovid-19 vakasının tesbit edildiği bildirildi.
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New York Valisi Andrew Cuomo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 yaşlarında bir kadının İran’a yaptığı ziyaret sırasında Kovid-19 virüsü kaptığını ve şu an evinde karantina altında tutulduğunu duyurdu.
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Rhode Island’ta virüse yakalanan 40 yaşlarındaki kişinin de şubat ayında İtalya’ya seyahat ettiği kaydedildi.
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Yetkililer, halka yönelik salgın riskinin düşük olduğunu belirtirken, New York’ta salgına karşı önlem almak isteyenler, su, konserve gıda, tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç malzemeleri için marketlere hücum etti. Salgının görüldüğü Portland, Oregan gibi bölgelerde bazı spor müsabakalarının ve kiliselerde toplu ibadetlerin iptal edildiği bildirildi.
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Dünya genelinde şu ana kadar 80 binden fazla kişinin Kovid-19 salgınına yakalandığı ve yaklaşık 3 bin kişinin de hayatını kaybettiği belirtiliyor. ABD’de de teyid edilen en az 80 Kovid-19 vakasının bulunduğu kaydediliyor.
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ikinci ölüm vakası: Marketlerde raflar boşaldı
Amerika'da Kovid-19 bağlantılı ikinci ölüm gerçekleşti. New York'ta da ilk koronavirüs vakasına rastlanırken, ABD'liler salgına karşı önlem için marketlerde temel ihtiyaçların bulunduğu rafları boşalttı.

Corona virüsünün hızla yayıldığı Çin'de insanlar gıda stoklamak için birbirini ezdi
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Corona virüsünün hızla yayıldığı Çin'de insanlar gıda stoklamak için birbirini ezdi
Çin'in Wuhan kentinde Corona virüsü dünya çapında paniğe yol açtı. Giriş çıkışların yasaklandığı kentte panik her geçen gün artarken, marketlerde gıda almak isteyen insanların birbirleriyle kavga ettiği görüldü. Öte yandan virüsün ABD ve Avustralya'ya da sıçradığı bildirildi.

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