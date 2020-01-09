ABD'den BM'ye kritik mektup: İran ile ön koşulsuz görüşmeye hazırız

Ortadoğu'da son günlerin gündem maddesi haline gelen ABD-İran gerilimde tansiyon biraz olsun düşüyor.
Amerika masayı işaret etti
- Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler'e gönderdiği mektupta İran ile yaşanan gerginliğin azaltılması için İran ile ön koşulsuz olarak görüşmeye hazır olduklarını bildirdi.
Süleymani'nin ölümü meşru müdafaa
ABD mektupta Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin bir detaya da yer verdi. Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin BM Sözleşmesi gereği 'meşru müdafaa' hakkı olduğu savunuldu.
ABD Ortadoğu'da ek önlemler alacak
- ABD Ortadoğu bölgesinde bulunan askerlerini korumak adına gerekli ek çalışmalar yapacağını da duyurdu.