Dünya ABDden BMye kritik mektup İran ile ön koşulsuz görüşmeye hazırız
AMERİKA

ABD'den BM'ye kritik mektup: İran ile ön koşulsuz görüşmeye hazırız

ABD, BM'ye mektup göndererek İran ile olan gerilimin azaltılması için ön koşulsuz görüşmeye 'hazırız' dedi. Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin BM Sözleşmesi uyarınca meşru müdafaa hakları kapsamında gerçekleştiği ifade edilen mektupta, ABD'nin personelini korumak için Ortadoğu'da gerekli ek çalışma yapmaya hazırlandığı BM'ye bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ortadoğu'da son günlerin gündem maddesi haline gelen ABD-İran gerilimde tansiyon biraz olsun düşüyor.

Amerika masayı işaret etti

Fotoğraf: Arşiv
  • Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler'e gönderdiği mektupta İran ile yaşanan gerginliğin azaltılması için İran ile ön koşulsuz olarak görüşmeye hazır olduklarını bildirdi.

İran Irak'taki ABD üslerini vurdu
OYNAT
İran Irak'taki ABD üslerini vurdu
ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından Ortadoğu'da ikinci bir tarihi gece yaşandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Erbil ve Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurdu.

Süleymani'nin ölümü meşru müdafaa

Kasım Süleymani

ABD mektupta Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin bir detaya da yer verdi. Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin BM Sözleşmesi gereği 'meşru müdafaa' hakkı olduğu savunuldu.

ABD Ortadoğu'da ek önlemler alacak

ABD askeri
  • ABD Ortadoğu bölgesinde bulunan askerlerini korumak adına gerekli ek çalışmalar yapacağını da duyurdu.

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DÜNYA
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ABD'den
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