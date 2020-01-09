ABD'den BM'ye kritik mektup: İran ile ön koşulsuz görüşmeye hazırız

ABD Başkanı Trump: Biz barış isteyen herkesle çalışmaya hazırız

ABD Başkanı Donald Trump İran'ın iki üsse saldırılarıyla ilgili ilk kez kameraların karşısına çıktı. Trump, 'İran'ın liderlerine sesleniyorum, sizin de hakkettiğiniz büyük bir geleceğe sahip olmanızı istiyoruz biz barış isteyen herkesle çalışmaya hazırız' şeklinde konuştu.