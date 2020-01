Irak'ta gergin gece: ABD üslerine füze saldırıları gerçekleşti

07.15

İran Dini Lideri Hamaney: Bu en zayıf karşılıktı

İran Dini Lideri Ali Hamaney

İran Dini Lideri Ali Hamaney Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık İran'ın ABD üslerini yönelik gerçekleştirdiği füzeli saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada ''Füze saldırıları İran'ın en zayıf karşılık senaryosuydu.'' dedi.

06.02

Müdahale savaş çıkarır

Ruhani'nin danışmanı yaptığı açıklamada ABD'nin olası bir müdahalesinin topyekün bir savaşa neden olacağını belirtti.

05.46

Donald Trump'tan konuya ilişkin ilk açıklama: Her şey iyi!

Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada 'Her şey iyi, Kayıp ve hasar tespiti devam ediyor, Dünyanın en güçlü ve donanımlı ordusuna sahibiz. Yarın konuya ilişkin açıklama yapacağım'dedi.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020

05.39

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Saldırı tamamlandı

Cevat Zarif

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif yaptığı açıklamada ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürmesine orantılı bir karşılık verildiğini ve saldırının tamamlandığını duyurdu. Ayrıca savaş istemediklerini belirten Zarif saldırılara karşı kendilerini koruyacaklarını ifade etti. Zarif saldırının BM sözleşmelerine uygun olarak gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.



We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression. — Javad Zarif (@JZarif) January 8, 2020

05.13

İlk adımdı

İran Devrim Muhafızları

İran Devrim Muhafızları yağtığı açıklamada ABD üssüne düzenlenen saldırının bir ilk aldım olduğunu ifade etti.

05.05

Bazı alanlara uçuşlar durdu

ABD Havacılık Kurulu aldığı kararla birlikte Irak, İran ve Basra Körfezi'ndeki bazı alanlara uçuşları durdurdu.

04.40

Beyaz Saray: Trump bu gece açıklama yapmayacak

Beyaz Saray

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Başkan Trump'ın, ulusa sesleniş konuşmasını bu gece gerçekleştirmeyeceği ifade edildi.

04.05

Devrim Muhafızları'ndan sert çıkış

Devrim Muhafızları

Devrim Muhafızları cephesinden yapılan açıklamada Tahran'a karşılık veren her üs hedef alınacağı belirtildi.

04.01

Trump'tan açıklama bekleniyor

Donald Trump

Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Ekibiyle gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.

OYNAT 00:00 Kasım Süleymani öldürüldü Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü bildirildi. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Havalimanı'na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği doğrulandı. BiP'te paylaş

04.00

Süleymani için

Kasım Süleymani

Devrim Muhafızları: Süleymani'nin intikamı için saldırı yaptık.

03.22

Hasar tespiti başladı

Pentagon

Pentagon yaptığı açıklamada 'İlk hasar tespit çalışmalarına başladık.' ifadelerini kullandı.

03.22

Pentagon: 12’den fazla balistik füzeyle saldırıldı

Pentagon, İran’ın ABD askerlerinin konuşlandığı Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıkladı.

Jonathan Hoffman

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman yaptığı yazılı açıklamada, "7 Ocak'ta ABD Doğu Yakası saatiyle akşam 5.30 sularında İran, Irak'taki ABD ve koalisyon kuvvetlerine bir düzineden fazla füze ile saldırı düzenledi. Bu füzelerin İran'dan fırlatıldığı ve ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlandırıldığı El Esed üssü ile Erbil üslerini hedef aldığı açıktır. İlk hasarları değerlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm tedbirler alındı

Hoffman, İran'ın muhtemel saldırılarına karşı Pentagon'un tüm tedbirleri aldığını ve söz konusu iki üssün de İran'ın saldıracağına yönelik belirtiler üzerine teyakkuza geçirilmiş olduğunu kaydetti.





03.13

Çok sert ve ezici karşılık veririz

Fotoğraf: Arşiv

İran Devrim Muhafızları Ordusu: ABD yanıt verirse çok daha sert ve ezici karşılık verilecek.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle gerçekleştirilen saldırıya ABD'nin yanıt vermesi halinde, "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceğini açıkladı.

karşılık verileceğini açıkladı. Devrim Muhafızları Ordusu, tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi.

ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi. Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

Siyonist rejimi ABD'den ayrı tutmuyoruz

Bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin de uyarıldığı açıklamada , "Her durumda İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır. İşledikleri suçta siyonist rejimi de suçlu ABD rejiminden ayrı tutmuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, ABD halkına ise bölgedeki askerlerini daha fazla zarar görmemeleri için ülkelerine çağırmaları tavsiye edildi.

03.10

ABD'nin bölgede bulunan diğer üsleri

ABD'nin bölgedeki üslerini gösteren harita

İran medyası, ABD'nin Irak'taki üssüne yönelik "ikinci dalga" füze saldırısının başladığını duyurdu.

OYNAT 00:37 Suriye halkı Kasım Süleymani'nin saldırıda ölmesi sonucu tatlı dağıttı İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi, Suriye'nin bazı bölgelerinde Arap geleneklerine uygun olarak tatlı dağıtılarak kutlandı. Tatlı tepsilerinin üzerine 'Suriye'nin özgür halkına müjde. Kasım Süleymani bugün öldürüldü' ifadeleri yazıldı. BiP'te paylaş

03.06

Kritik toplantı başladı

Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump Ulusal Güvenlik Ekibini acil olarak topladı. Toplantı öncesinde Donald Trump'a Beyaz Saray tarafından saldırıya ilişkin bilgi verildi.





03.03

ABD helikopteri gökyüzünde

Fotoğraf: Arşiv

Alarm durumuna geçen ABD helikopterinin Ayn el-Esed hava üssünde uçuş yaptığı bildirildi.

02.55

Saeed Jalili'den İran bayrağı

İran'ın Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi eski başkanı Saeed Jalili Donald Trump'a gönderme yaparak Twitter hesabından İran bayrağını paylaştı.

pic.twitter.com/Nske7KLJVy — Saeed Jalili (@DrSaeedJalili) January 7, 2020

02.48

Trump bilgilendirildi

Stephanie Grisham

Beyaz Saray Sözcüsü Spethanie Grisham: Başkan bilgilendirildi, durumu takip ediyoruz.

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, Irak'taki ABD üslerine saldırı konusunda Başkan Donald Trump'ın bilgilendirildiğini ve durumun yakından takip edildiğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Grisham , İran'ın Irak'taki bir Amerikan üssüne füzelerle saldırı düzenlediği haberlerinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

, İran'ın Irak'taki bir Amerikan üssüne füzelerle saldırı düzenlediği haberlerinin ardından Grisham, açıklamasında, "Irak'taki ABD tesislerine yönelik saldırı haberlerinin farkındayız. Başkan konuyla ilgili bilgilendirildi, durumu yakından takip ediyor ve ulusal güvenlik ekibiyle temas halinde." ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin "intikam operasyonu" kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtilmişti.

02.44

Ölü sayısı belli değil

ABD’li yetkililer saldırıyı doğrularken ölü ve yaralı sayısına ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşımında bulunmadılar.

02.31

İran Devrim Muhafızları Ordusu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu ve saldırıyı üstlendi.

02.22

12 roketle saldırı gerçekleşti

Fotoğraf: Arşiv

ABD'nin Irak Erbil'de bulunan Ayn El - Esad hava üssüne 12 roketle saldırı düzenlendi.