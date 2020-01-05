Dünya Kasım Süleymaninin son 24 saati Amerikan istihbaratı adım adım izledi
ORTADOĞU

Kasım Süleymani'nin son 24 saati: Amerikan istihbaratı adım adım izledi

ABD ordusunun düzenlediği füze saldırısıyla hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin son 24 saatteki yolculuğunun Amerikan istihbaratınca yakından takip edildiği iddia edildi. Süleymani'nin Tahran'dan önce Şam'a gittiği ve buradan da Beyrut'ta geçerek Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'la görüştüğü öne sürüldü. Görüşmenin ardından tekrar Şam Havalimanı'na geçen Süleymani, buradan son yolculuğu olan Bağdat Havalimanı'na indi ve kısa süre sonra füzelere hedef oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölümüyle Ortadoğu'da ABD-İran gerilimi yeni bir boyut kazandı.
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölümüyle Ortadoğu'da ABD-İran gerilimi yeni bir boyut kazandı.

ABD ile İran'ı savaşın eşiğine getiren İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani suikastı ile ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Middle East Eye'da yayınlanan bir analize göre, Amerikan istihbaratı Kasım Süleymani'nin Tahran'dan başlayan yolculuğunu adım adım izlemiş.

TAHRAN'DAN ŞAM'A VE ORADAN LÜBNAN'A GEÇTİ

İddiaya göre, Kasım Süleymani Tahran'dan havayolu ile önce Şam'a gitti. Burada kimse ile görüşmeden Lübnan'a geçiş yaptı. Beyrut'ta Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile görüşen Süleymani, toplantıda 'ABD'nin Ketaib Hizbullah'a yönelik son saldırısı ile Amerikan büyükelçiliğine yönelik baskınları' ele aldı.

İranlı general Kasım Süleymani kimdir?
OYNAT 04:18
İranlı general Kasım Süleymani kimdir?
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD Başkanı Trump'ın emriyle Bağdat'ta öldürülmesi bölgede henüz ilan edilmeyen bir savaşa kapı araladı. İlkokul mezunu bir inşaat işçiliğinden İran'ın en kritik askeri makamına ulaşan Kasım Süleymani kim ve neden bu kadar önemli? İran'ın Ortadoğu'daki gizli kolu Kasım Süleymani'yi anlattık:


UÇAĞI 2 SAAT ROTAR YAPTI

Süleymani görüşmenin ardından tekrar Şam Havalimanı'na geçti. Planlanan uçuş kalkış saati 20:20 olarak belirlenmişti ancak henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle uçağı 2 saat rotar yaptı.

AMERİKAN İSTİHBARATI ÖNCEDEN BİLİYORDU

İddiaya göre, Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı'na iniş yapacağı ve Haşdi Şabı Komutanı Ebu El-Mühendis tarafından karşılanacağı Amerikan istihbaratınca önceden biliniyordu.

Kasım Süleymani'nin Amerikan istihbaratına yakalanmamak için uzun yıllar boyunca çok dikkatli davrandığının altı çizilen analizde şu ifadelere yer verildi:

  • "Seyahatlerinde havayolunu kullandı, tarih ve varış noktasını bildirmeden uçtu. Pasaport damgalatmamak için gayriresmi kanalları kullandı. Sıradan arabalarla ve az insanla hareket etti. Takip edilmeleri zordu ama Bağdat-Şam havalimanları Amerikan istihbarat kaynaklarıyla doluydu"

ABD-İRAN GERİLİMİ NASIL PATLAK VERDİ?

ABD ile İran arasındaki gerilim, geçen hafta İran destekli Ketaib Hizbullah örgütünün, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Kerkük'teki K1 askeri üssüne roket saldırısı düzenlemesiyle tırmandı.

  • 31 roketle yapılan saldırıda, bir Amerikalı sözleşmeli personel ölmüş, çok sayıda Amerikan askeri yaralanmıştı. Bu saldırı üzerine ABD de örgüte ait Irak ve Suriye'deki 5 üsse hava saldırısı düzenlemiş, buna karşılık Şii milisler, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırmıştı.

Bölgeye asker sevk eden ABD, Irak'a da baskı uygulayarak Bağdat Büyükelçiliğinin önündeki Şii milislerin dağılmasını sağlamıştı.

Daha sonra ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD saldırısının intikamının alınacağını söylemişti.
  • İran destekli Şii milislerin ABD askerlerinin konuşlu olduğu bazı üslere roket ve füzelerle saldırı düzenlediği ancak saldırılarda ölen ya da yaralananların bulunmadığı belirtilmişti.

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