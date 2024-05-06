ABD'den Gazze'de ateşkes kararı açıklaması: Hamas'ın yanıtını tartışacağız

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, Washington’un Hamas’ın ateşkes anlaşmasına verdiği yanıtı gözden geçirene kadar “yorum yapmaktan geri duracağını” söyledi.

“Şu anda Hamas’ın bir yanıt verdiğini doğrulayabilirim. Bu yanıtı şu anda gözden geçiriyoruz ve bölgedeki ortaklarımızla tartışıyoruz” dedi.





Miller, Hamas’ın bir ABD onaylı teklifi mi yoksa önerinin farklı bir versiyonunu mu kabul ettiğini söylemedi.

Miller, “Sizin de bildiğiniz üzere CIA Direktörü Burns, bu konuda bölgede çalışıyor. Önümüzdeki saatlerde bu yanıtı ortaklarımızla tartışacağız” dedi.



