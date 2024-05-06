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Dünya

ABD'den Gazze'de ateşkes kararı açıklaması: Hamas'ın yanıtını tartışacağız

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, Hamas'ın aldığı ateşkes kararı ile ilgili yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin kararı tartışacağını duyurdu.

21:42 - 6/05/2024 Pazartesi
Diğer
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, Washington’un Hamas’ın ateşkes anlaşmasına verdiği yanıtı gözden geçirene kadar “yorum yapmaktan geri duracağını” söyledi.

“Şu anda Hamas’ın bir yanıt verdiğini doğrulayabilirim. Bu yanıtı şu anda gözden geçiriyoruz ve bölgedeki ortaklarımızla tartışıyoruz” dedi.


Miller, Hamas’ın bir ABD onaylı teklifi mi yoksa önerinin farklı bir versiyonunu mu kabul ettiğini söylemedi.

Miller, “Sizin de bildiğiniz üzere CIA Direktörü Burns, bu konuda bölgede çalışıyor. Önümüzdeki saatlerde bu yanıtı ortaklarımızla tartışacağız” dedi.


#Hamas
#ABD
#ateşkes
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