Ateşkeste Türkiye arabuluculuğu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hamas'ın kararından memnunuz' açıklaması

Hamas, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi. Ateşkes açıklaması Hamas lideri İsmail Haniye'den geldi.

Ateşkeste Türkiye arabuluculuğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında, Hamas'ın ateşkes kararını olumlu bulduklarını ifade etti.

"Bizim telkinlerimizle" diyerek Türkiye'nin arabuluculuğuna vurgu yapan Erdoğan, "Aynı adımı İsrail de atmalı. Batılı aktörlerin İsrail'e baskı yapmasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.









"Aynı adımı İsrail de atmalı"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ortak coğrafyamızın daha da kötüye gitmemesi, bölgemizde yeni krizlerin patlak vermemesi için çalışmayı sürdüreceğiz.

Bizim telkinlerimizle Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır.

Tüm Batılı aktörlere İsrail'e baskı yapması için çağrı yapıyorum. Biz dostlarımızın sayısını artırmanın peşindeyiz.

Bölgemizdeki hiçbir ülkeyle çözülemeyecek sorunumuz yok. Diyalog ve müzakerenin açamayacağı kapının olmadığı inancındayız. Yeter ki diplomasiye olanak tanınsın, gerisi gelecektir."

Erdoğan, Haniye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri Haniye ile ateşkes kararı sonrası telefonda görüştü.

Erdoğan'ın görüşmeye ilişkin, "Hamas'ın ateşkes önerisini onaylamasını değerlendirdik" dediği aktarıldı.











