Dünya ABDden İran ile nükleer anlaşma açıklaması Duruşumuz değişmedi
AMERİKA

ABD'den İran ile nükleer anlaşma açıklaması: Duruşumuz değişmedi

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını önlemek için ABD'yle gerginliği bile göze alacakları açıklamasının İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kendi duruşu olduğunu belirterek, "İran ile nükleer anlaşma konusunda duruşumuz değişmedi." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
ABDden İran ile nükleer anlaşma açıklaması: Duruşumuz değişmedi
Jen Psaki

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin en büyük et üreticilerinden JBA'ya yapılan siber saldırılara işaret eden Psaki, bu konunun ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapacağı ikili görüşmede gündeme geleceğini belirtti.

Özel sektöre yönelik fidye yazılımlarla yapılan siber saldırılara yönelik Biden'ın hızlı bir stratejik inceleme süreci başlattığını ifade eden Psaki, "Bu saldırıları durdurmak için Rusya'nın oynayabileceği roller olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Psaki, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 6 Ocak Kongre baskınının insan hakları bağlamında görüşülmesi önerisine de tepki vererek "Biz Rusya'yı insan hakları rehberi olarak kullanamayız." şeklinde konuştu.

"İran ile nükleer anlaşma konusunda duruşumuz değişmedi"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını önlemek için ABD'yle gerginliği bile göze alacakları açıklamasına da yanıt veren Psaki, "Bu açıklamalar Netanyahu'nun kendi pozisyonudur. Bizim ve Başkan Biden'ın sorumluluğu ise ABD'nin çıkarına göre hareket etmektir." ifadesini kullandı.

Psaki, Donald Trump yönetiminin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesiyle bu ülkenin nükleer kapasitesine yönelik "görünürlüğü" kaybettiklerinin altını çizerek "İran ile diplomatik anlaşma yaparak, bu görünürlüğü tekrar kazanmak istiyoruz. İsrail'i son yıllarda yaptığımız gibi bilgilendirmeye devam edeceğiz, ancak İran ile nükleer anlaşma konusunda duruşumuz değişmedi." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in ABD'den 1 milyar dolarlık yardım talebinde bulunması konusuna da değinen Psaki, "İsrail hükümetine güvenlik yardımları konusunda duruşumuzun değişmediğini bildirmiştik. Filistinlilere de insani yardımı devam ettireceğiz. Yeni talep konusunda bir değerlendirmem yok." dedi.

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