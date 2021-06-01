Dünya Türk SİHAları rahatsız etti Akdeniz ülkelerini tehdit ediyorlar ABD yaptırım uygulamalı
ORTADOĞU

Türk SİHA'ları rahatsız etti: Akdeniz ülkelerini tehdit ediyorlar ABD yaptırım uygulamalı

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yayın yapan ABD merkezli haber kanalı Alhurra News, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) rahatsız oldu. Son dönemde dünyaya ihraç edilen SİHA'lara ilişkin yapılan haberde, "Türk SİHA'ları havza ülkelerini tehdit ediyor" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiyenin SİHA satışı Alhurra Newsi rahatsız etti: Akdeniz ülkelerini tehdit ediyorlar ABD yaptırım uygulamalı
Bayraktar TB2

Türkiye’nin, son dönemde Polonya ve Ukrayna'ya Bayraktar TB2 SİHA satması, dünya medyasının gündemindeki yerini koruyor.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yayın yapan ABD merkezli, Arapça bir haber kanalı olan Alhurra News'te, "Türk SİHA'ları havza ülkelerini tehdit ediyor" başlıklı bir yazı yayımlandı.

"ABD Türkiye'ye ekipman transferini yasaklamalı"

SİHA'ların Akdeniz'e kıyısı olan ülkelere büyük tehdit olduğunun vurgulandığı haberde, "ABD Türkiye'yi uyarmalı. Ankara'nın SİHA endüstrisindeki genişlemesi tehlikeli. Washington'un bu uçaklar için Türkiye'ye teknoloji ve ekipman transferini yasaklamasını tavsiye ediyoruz" denildi.

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