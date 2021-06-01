Netanyahu koltuğu için ABD ile sürtüşmeyi göze aldı: İran tehdidini ortadan kaldırmayı tercih ederiz Koltuğu sallantıda olan ve görevi devretmemek için her yolu deneyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile anlaşmazlığı nükleer silahlı İran'a tercih edeceğini söyledi. Netanyahu, "Bunu 40 yıldır arkadaşım olan Joe Biden'a söyledim ve ona 'Anlaşma olsun ya da olmasın, İran'ın nükleer silahlanmasını engellemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz' dedim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 01 Haziran 2021, 21:33 Son Güncelleme: 01 Haziran 2021, 21:50 AA