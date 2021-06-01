Dünya Netanyahu koltuğu için ABD ile sürtüşmeyi göze aldı İran tehdidini ortadan kaldırmayı tercih ederiz
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Netanyahu koltuğu için ABD ile sürtüşmeyi göze aldı: İran tehdidini ortadan kaldırmayı tercih ederiz

Koltuğu sallantıda olan ve görevi devretmemek için her yolu deneyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile anlaşmazlığı nükleer silahlı İran'a tercih edeceğini söyledi. Netanyahu, "Bunu 40 yıldır arkadaşım olan Joe Biden'a söyledim ve ona 'Anlaşma olsun ya da olmasın, İran'ın nükleer silahlanmasını engellemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz' dedim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Netanyahu koltuğu için ABD ile sürtüşmeyi göze aldı: İran tehdidini ortadan kaldırmayı tercih ederiz
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Netanyahu, David Barnea'nın İsrail İstihbarat Servisi (MOSSAD) Başkanı olması nedeniyle düzenlenen törende gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Gizli operasyonlar devam etmeli"

İsrail'in karşı karşıya olduğu en büyük varoluşsal tehdidin İran'ın nükleer silah edinme olasılığı olduğunu savunan Netanyahu, İran'a yönelik gizli operasyonların devam etmesi çağrısı yaptı.

"ABD ile sürtüşmeyi göze alıyorum"

İran'ın nükleer programına ilişkin görüşünü ABD Başkanı Joe Biden'a da aktardığını dile getiren Netanyahu, sözlerini şöyle sürdü:

  • "Bunu 40 yıldır arkadaşım olan Joe Biden'a söyledim ve ona 'Anlaşma olsun ya da olmasın, İran'ın nükleer silahlanmasını engellemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz' dedim. Büyük dostumuz ABD ile sürtüşme ile varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak arasında bir seçim yapmamız gerekirse ki umarım bu olmaz, varoluşsal tehdit kazanır."

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