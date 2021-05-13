Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya ABD Başkanı Bidendan Netanyahuya Sarsılmaz desteğimizi iletiyoruz
AMERİKA

ABD Başkanı Biden'dan Netanyahu'ya: Sarsılmaz desteğimizi iletiyoruz

ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin "İsrail'in meşru müdafaa hakkına sarsılmaz desteğini" iletti.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Bidendan Netanyahuya: Sarsılmaz desteğimizi iletiyoruz
Joe Biden ve Binyamin Netanyahu

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Biden, Hamas ve diğer terör gruplarının Kudüs ve Tel Aviv de dahil bölgelere yönelik roket saldırılarını kınadı. Biden, İsrail'in güvenliği ve İsrail'in sivilleri korurken kendini ve halkını meşru müdafaa hakkına sarsılmaz desteğini iletti." ifadesine yer verildi.

Biden'ın bölgede sürdürülebilir sükunetin tekrar tesis edilmesi konusundaki görüşünü de ilettiğinin aktarıldığı açıklamada, "Biden, tüm dünyadaki çeşitli inançlardan insanlar için çok önemli bir şehir olan Kudüs'ün barış yeri olması gerektiğini belirtti." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Biden'ın Netanyahu'ya son dönemde Mısır, Ürdün, Katar ve Filistin dahil bölge ülkeleri ile yapılan diplomatik diyaloglar konusunda da bilgi verdiği vurgulanarak, "İki lider, dışişleri, savunma bakanları, genelkurmay başkanları, ulusal güvenlik danışmanları seviyesinde devamlı ilişkilerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı." bilgisine yer verildi.

Siyonist İsrail'in Gazze'yi bombardımana tuttuğu en net görüntü
OYNAT 00:33
Siyonist İsrail'in Gazze'yi bombardımana tuttuğu en net görüntü
İşgalci İsrail yönetimi, Gazze'de Filistinli sivilleri hava saldırısıyla vurmaya devam ediyor. Bu kareler İsrail bombardımanının en net görüntüsü olarak kayıtlara geçti. Görüntülerde sivil halkın bulunduğu bölgeler yerle bir edildi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İşgalci İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail’in propaganda terörü geri tepti: Türk kullanıcılar Netanyahu ailesine büyük bir ders verdi
OYNAT 06:06
İsrail’in propaganda terörü geri tepti: Türk kullanıcılar Netanyahu ailesine büyük bir ders verdi
Ersin Çelik'in analizi: Sosyal medyayı İsrail'e dar etmeliyiz. Taşsız, silahsız, askersiz bir muhasara başlatmalıyız. İşte o zaman gerçekleri duyurma şansımız, yalan algıları, saldırganlığı durdurma şansımız olur. Propaganda terörüne son verme zamanı geldi. İlk kazanımlar da elde edildi. Müthiş bir duyarlılık var. Aracını Filistinlilerin üstüne süren bir Yahudi işgalcinin videosunu “Filistinlilerin taşladığı yerleşimci' olarak veren Reuters'ın paylaşımına rekor sayıda tepki yorumu geldi. İsrailli yetkililer sosyal medya paylaşımlarının altında; işgalci ve katil olduklarını haykıran binlerce yorum buldular. Sakın “bir yorum ile kimse yılmaz' demeyin. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair'i artık herkes tanıyor. O da babası gibi terör yanlısı ve azılı bir Türkiye düşmanı. Fakat Türkiyeli kullanıcılar ona öyle bir ders verdi ki, paylaşımlarını yoruma kapattı. Bir yorum deyip geçmeyin. Propaganda terörünü durdurmak elimizde.

Netanyahu İsrail'e destekleri dolayısıyla ABD'ye teşekkür etti
DÜNYA
Netanyahu İsrail'e destekleri dolayısıyla ABD'ye teşekkür etti

İsrail’in saldırılarında 2’si çocuk 9 Filistinli daha şehit oldu
DÜNYA
İsrail’in saldırılarında 2’si çocuk 9 Filistinli daha şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler'e çağrı: İsrail'in her türlü değere aykırı eylemleri derhal durdurulmalıdır
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler'e çağrı: İsrail'in her türlü değere aykırı eylemleri derhal durdurulmalıdır
Abone Ol Google News
Zafere bir nebze kaldı

Zafere bir nebze kaldı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçikle bayramlaştı.
Pendikteki metro inşaatında patlama

Pendik'teki metro inşaatında patlama

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yahudiler çocuklarını Müslüman nefreti ile yetiştiriyor

Yahudiler çocuklarını Müslüman nefreti ile yetiştiriyor
ABD'den çocuk <br>katiline destek

ABD'den çocuk
katiline destek

ABD Başkanı Biden, İsrail'in katliamlarına sahip çıktı.
Erdoğan'dan <br>Filistin çağrısı

Erdoğan'dan
Filistin çağrısı

​Sosyal medyadan uluslararası topluma seslendi.
Yahudiler<br> yağma ve linçe başladı

Yahudiler
yağma ve linçe başladı

Çok sayıda dükkan ve eve grip insanları linç ettiler.

Uzaktan eğitim başlıyor

Uzaktan eğitim başlıyor

Yüz yüze eğitime 17 Mayıs'ta karar verilecek.

Şirketin traktör satışları geçen yıl yaklaşık yüzde 90 arttı.

İsrail yine çocukları hedef aldı

İsrail yine çocukları hedef aldı

​2'si çocuk 9 Filistinli daha şehit oldu.
Bankaya<br>sığınarak kurtuldu

Bankaya
sığınarak kurtuldu

15 kişi tarafından tekme tokat dövüldü.
Hapishaneye dönüştü

Hapishaneye dönüştü

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'daki tehlikeye dikkat çekti.
Hedefe az kaldı

Hedefe az kaldı

Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
Aşıda yeni kademe yarın başlıyor

Aşıda yeni kademe yarın başlıyor

​Bakan Koca, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek duyurdu.
İşgalci İsrail <br>Gazze'yi bombalıyor

İşgalci İsrail
Gazze'yi bombalıyor

​El-Şuruk Kulesi tamamen yıkıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.