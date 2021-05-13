ABD Başkanı Biden'dan Netanyahu'ya: Sarsılmaz desteğimizi iletiyoruz

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Biden, Hamas ve diğer terör gruplarının Kudüs ve Tel Aviv de dahil bölgelere yönelik roket saldırılarını kınadı. Biden, İsrail'in güvenliği ve İsrail'in sivilleri korurken kendini ve halkını meşru müdafaa hakkına sarsılmaz desteğini iletti." ifadesine yer verildi.

Biden'ın bölgede sürdürülebilir sükunetin tekrar tesis edilmesi konusundaki görüşünü de ilettiğinin aktarıldığı açıklamada, "Biden, tüm dünyadaki çeşitli inançlardan insanlar için çok önemli bir şehir olan Kudüs'ün barış yeri olması gerektiğini belirtti." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Biden'ın Netanyahu'ya son dönemde Mısır, Ürdün, Katar ve Filistin dahil bölge ülkeleri ile yapılan diplomatik diyaloglar konusunda da bilgi verdiği vurgulanarak, "İki lider, dışişleri, savunma bakanları, genelkurmay başkanları, ulusal güvenlik danışmanları seviyesinde devamlı ilişkilerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı." bilgisine yer verildi.

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Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İşgalci İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

OYNAT 06:06 İsrail’in propaganda terörü geri tepti: Türk kullanıcılar Netanyahu ailesine büyük bir ders verdi Ersin Çelik'in analizi: Sosyal medyayı İsrail'e dar etmeliyiz. Taşsız, silahsız, askersiz bir muhasara başlatmalıyız. İşte o zaman gerçekleri duyurma şansımız, yalan algıları, saldırganlığı durdurma şansımız olur. Propaganda terörüne son verme zamanı geldi. İlk kazanımlar da elde edildi. Müthiş bir duyarlılık var. Aracını Filistinlilerin üstüne süren bir Yahudi işgalcinin videosunu “Filistinlilerin taşladığı yerleşimci' olarak veren Reuters'ın paylaşımına rekor sayıda tepki yorumu geldi. İsrailli yetkililer sosyal medya paylaşımlarının altında; işgalci ve katil olduklarını haykıran binlerce yorum buldular. Sakın “bir yorum ile kimse yılmaz' demeyin. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair'i artık herkes tanıyor. O da babası gibi terör yanlısı ve azılı bir Türkiye düşmanı. Fakat Türkiyeli kullanıcılar ona öyle bir ders verdi ki, paylaşımlarını yoruma kapattı. Bir yorum deyip geçmeyin. Propaganda terörünü durdurmak elimizde. BiP'te paylaş

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