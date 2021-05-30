Netanyahu'nun koltuğu sallantıda: Yaptığı son hamleler de boşa çıktı

Filistin halkına yönelik katliamlarıyla dünya gündeminden düşmeyen işgalci İsrail'de siyasi deprem yaşanıyor.

İsrail basınında çıkan haberde, aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'in bu sabah partisinin milletvekilleriyle yapacağı görüşmenin ardından Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid ile koalisyon hükümeti kurup kurmama konusunda kararını açıklayacağı belirtildi.

Haberde, Bennett'in "büyük ihtimalle" Lapid ile koalisyon hükümeti kurmaya karar verdiğini açıklayacağı öne sürüldü.

Koalisyon hükümeti kurulması halinde Binyamin Netanyahu'nun 12 yıldır aralıksız yürüttüğü başbakanlık koltuğuna ilk olarak Bennett'in oturacağı kaydedildi.

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Dönüşümlü başbakanlık önerdi

Netanyahu, rakipleri Yair Lapid ile Naftali Bennett'in koalisyon hükümeti kurma konusunda ilerleme kaydettiği yönündeki haberlerin ardından yeni bir hamle yaptı.

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Koltuğu sallantıda olan Netanyahu, Lapid-Bennett koalisyonunda yer alması beklenen Yeni Umut Partisi lideri Saar'a ve Yamina liderine dönüşümlü başbakanlık önerdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Netanyahu'nun önerisinde, kurulacak koalisyon hükümetinin başbakanlık koltuğunda ilk 1 yıl 3 ay Saar'ın oturması öngörüldü.

Daha sonra Netanyahu'nun 2 yıl boyunca başbakanlığı devralması, koalisyonun son 1,5 yılında ise Bennett'in başbakan olması önerildi.

Netanyahu'yu değiştirmekte kararlıyız mesajı

Netanyahu'nun partisi Likud'dan ayrılarak Yeni Umut'u kuran Saar, İsrail Başbakanı'nın "son dakika" manevrası olarak yorumlanan teklifini reddetti.

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Yeterli desteği bulamadı

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Binyamin Netanyahu'yu görevlendirmişti.

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Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için görevi Rivlin'e geri iade etmişti.

Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Lapid'e vermişti.

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