Dünya Netanyahu Filistinlilerin gösterileri ve olaylar üzerine sosyal medyaya engel koydu
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Netanyahu Filistinlilerin gösterileri ve olaylar üzerine sosyal medyaya engel koydu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Doğu Kudüs'te meydana gelen olaylar ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların ardından İsrail vatandaşı Filistinlilerin gösteriler düzenlemesi üzerine sosyal medyayı engellemeye çalıştığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Netanyahu Filistinlilerin gösterileri ve olaylar üzerine sosyal medyaya engel koydu
Netanyahu'nun muhtemel bir isyanı önlemek için bu öneriyi yaptığı ifade edildi.

İsrail basınında yer alan habere göre, Netanyahu, 10-21 Mayıs tarihlerindeki Gazze saldırıları sırasında sosyal medyayı engelleme girişiminde bulundu.

İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Netanyahu'nun iki kez sosyal medyanın engellenmesini önerdiği, ancak İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit ve güvenlik yetkilileri tarafından bu önerinin reddedildiği aktarıldı.

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Haberde, İsrail vatandaşı Filistinlilerin özellikle sosyal medya platformu TikTok üzerinden örgütlendiğini belirten Netanyahu'nun muhtemel bir isyanı önlemek için bu öneriyi yaptığı ifade edildi.

Walla News'te yayımlanan haberde ise sosyal medyayı engelleme önerisinin Netanyahu tarafından ortaya atılmadığı, güvenlik kaynaklarının önerdiği planı desteklediği kaydedildi.

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Filistinliler çok sayıda noktada İsrail saldırılarını protesto etmişti

İsrail güçlerinin 10 Mayıs'ta Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ardından İsrail vatandaşı Filistinliler birçok bölgede protestolar düzenlemişti.

Gösteriler sonrasında İsrail vatandaşı Filistinliler ile Yahudilerin bir arada yaşadığı Lid başta olmak üzere Bat Yam ve Akka gibi kentlerde Filistinliler ile İsrailliler arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

  • Gösterilere katılan yüzlerce Filistinli gözaltına alınırken, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, pek çok kentte Yahudiler ile İsrail vatandaşı Filistinliler arasında yaşanan şiddet olaylarının iç savaşa evrilebileceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in resmi istatistik merkezinin verilerine göre, 9 milyonu aşkın ülke nüfusunun yaklaşık 2 milyonu Filistinlilerden oluşuyor.

Washington’da
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ABD'nin başkenti Washington'da binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi.
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Washington'ın sembollerinden Lincoln Anıtı önünde toplanan binlerce kişi ellerinde Filistin'e desteklerini ifade ettikleri pankartlar ve Filistin bayrakları taşıdı.
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Gösteriye, Amerika'daki Müslümanların yanı sıra siyahi ve beyaz Amerikalılar ve Ortodoks Yahudiler de katıldı.
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Ayrıca protestocular, Filistin'e özgürlük ve Filistin bir gün özgür olacak sloganları attı. Ayrıca protestocular, Filistin'e özgürlük ve Filistin bir gün özgür olacak sloganları attı.
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ABD'nin farklı eyaletlerinden yüzlerce kişinin de otobüslerle gelerek katıldığı gösteriye onlarca Müslüman kuruluş da destek verdi.
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Öte yandan kentin bir diğer sembolü olan Washington Anıtı ve Lincoln Anıtı'nın ortasında açılan yüzlerce Filistin bayrağı ilginç görüntüler oluşturdu.
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.
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Washington’da "Filistin'e destek" gösterisi
ABD'nin başkenti Washington'ın sembollerinden Lincoln Anıtı önünde toplanan binlerce kişi ellerinde Filistin'e desteklerini ifade ettikleri pankartlar ve Filistin bayrakları taşıdı. Göstericiler, "Filistin'e özgürlük" ve "Filistin bir gün özgür olacak" sloganları attı.


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