Dünya ABDden Suriyede PKK işgalinde olan bölgeye üst düzey ziyaret
ORTADOĞU

ABD'den Suriye'de PKK işgalinde olan bölgeye 'üst düzey' ziyaret

ABD Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood ve beraberindeki heyet, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin işgal altında tuttuğu kuzeydoğu bölgesini ziyaret etti.

Haber Merkezi AA
ABDden Suriyede PKK işgalinde olan bölgeye üst düzey ziyaret
ABD Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood (Solda-Arşiv)

ABD Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, Hood'a Dışişleri Müsteşar Yardımcısı ve Suriye Özel Temsilcisi Vekili Aimee Cutrona, Suriye Temsilci Yardımcısı David Brownstein, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Irak ve Suriye Direktörü Zehra Bell'in eşlik ettiği bildirildi.

Kabile liderleri ve teröristlerle bir araya geldiler

Heyetin, SDG ismini kullanan YPG/PKK elebaşları ve örgütün paravan sivil yapılanması Suriye Demokratik Konseyi üyeleri ve Rakka'daki kabile liderleri ile görüştüğü belirtilen açıklamada, "Müsteşar Vekili, ABD'nin DEAŞ ile mücadele koalisyonundaki koordinasyon ve iş birliği, kuzeydoğu Suriye'deki istikrarın devamı ve DEAŞ'ın kalıcı bir şekilde yenilmesini sağlamak için kurtarılan bölgelerde istikrar yardımlarının teslimi konusunda kararlı olduğunu yineledi." ifadelerine yer verildi.

"Suriye'ye insani yardım devam edecek"

Açıklamada, Hood'un, Suriye'de siyasi bir çözüm çalışmalarına da bağlı olduğunu ifade ettiği, ABD'nin Suriye'ye insani yardıma devam edeceğini söylediği belirtildi.

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