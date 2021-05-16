Gündem MSB duyurdu PKKlılar hava harekatıyla öldürüldü
ANKARA

MSB duyurdu: PKK'lılar hava harekatıyla öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara'da, PKK'lı üç teröristin düzenlenen hava harekatıyla öldürüldüğünü duyurdu.

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MSB duyurdu: PKKlılar hava harekatıyla öldürüldü
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadeleri yer aldı.

Yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde devam ettiği de vurgulandı.

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