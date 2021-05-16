MSB duyurdu: PKK'lılar hava harekatıyla öldürüldü

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadeleri yer aldı.

Yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde devam ettiği de vurgulandı.

Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.



Irak kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/sxeN28DRAE — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 16, 2021

GÜNDEM 'Pençe' operasyonlarında PKK'lıların kullandığı 14 odalı mağara tespit edildi