İçişleri Bakanı Soylu: Eren operasyonlarında 10 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, sayının 10'a yükseldiğini duyurdu.
Eren-13 Operasyonları kapsamında,
Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Bölgesi'nde 5️⃣,
Eren-2 Operasyonları kapsamında, Diyarbakır Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2️⃣ olmak üzere toplam 7️⃣ terörist, ETKİSİZ!
Kahraman @Jandarma'mıza 🤲
Eren-13 Operasyonları kapsamında,
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren 13 operasyonları kapsamında, Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3 terörist daha etkisiz! Eren operasyonlarında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi" ifadelerini kullandı.