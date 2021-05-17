İçişleri Bakanı Soylu: Eren operasyonlarında 10 terörist etkisiz hale getirildi

Ekonomi

Adalarda sezonluk daire kiraları dudak uçuklattı: 120 bin TL'ye kadar çıkıyor

Koronavirüs salgınının devam ettiği bu süreçte izole tatil geçirmek isteyen vatandaşlar kiralık dairelere yöneldi. Vatandaş yakın lokasyondaki adalara yöneldi. Adalarda kiralık dairelerin fiyatları ise 120 bin liraya kadar çıktı.