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Dünya ABDli Kongre üyesi Omar Biden yönetiminin İsrailin katliamına desteği mide bulandırıcı
AMERİKA

ABD'li Kongre üyesi Omar: Biden yönetiminin İsrail'in katliamına desteği mide bulandırıcı

ABD'li Müslüman Kongre üyesi Ilhan Omar, ABD yönetiminin İsrail'in Filistin'deki saldırılarına destek vermesine tepki gösterdi. Gazze'de 10 yaşındaki bir kız çocuğunun yaşadıklarını anlattığı videoyu paylaşan Omar, "ABD'nin bu şiddetli katliamı desteklemesi mide bulandırıcı ve ahlak dışı" dedi.

Haber Merkezi AA
ABDli Kongre üyesi Omar: Biden yönetiminin İsrailin katliamına desteği mide bulandırıcı
Ilhan Omar

Gazze'de 10 yaşındaki bir kız çocuğunun yaşadıklarını anlattığı videoyu Twitter hesabından paylaşan ABD'li Müslüman Kongre üyesi Ilhan Omar, ABD'nin, İsrail'in Filistinlilere saldırılarına yönelik tutumunu eleştirdi.

"ÇOCUKLARI KORUMAYA DEĞER GÖRMEYEN ABD GADDARLIĞI"

Omar, "Bu çocuğun ve diğer Filistinlilerin maruz kaldıkları adil değil. Onu korumaya değer görmeyen ABD politikasının gaddarlığı adil değil. Bu insanları susturmak ve şeytanlaştırmak adil değil. Eyalet vekillerinizi arayın ve bu videoyu tekrar tekrar oynatın" ifadelerini kullandı.

ABD'DE DEMOKRATLAR ARASINDA 'FİLİSTİN ÇATLAĞI'

ABD'de Demokrat Joe Biden yönetimi, İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerini "meşru müdafaa hakkı" olarak niteleyerek bu ülkeyi kınamaktan kaçınıyor. Kongredeki bazı Demokrat isimler ise Biden yönetiminin bu politikasını sert bir dille eleştiriyor.

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