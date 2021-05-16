ABD'li Kongre üyesi Omar: Biden yönetiminin İsrail'in katliamına desteği mide bulandırıcı

Gazze'de 10 yaşındaki bir kız çocuğunun yaşadıklarını anlattığı videoyu Twitter hesabından paylaşan ABD'li Müslüman Kongre üyesi Ilhan Omar, ABD'nin, İsrail'in Filistinlilere saldırılarına yönelik tutumunu eleştirdi.

"ÇOCUKLARI KORUMAYA DEĞER GÖRMEYEN ABD GADDARLIĞI"

Omar, "Bu çocuğun ve diğer Filistinlilerin maruz kaldıkları adil değil. Onu korumaya değer görmeyen ABD politikasının gaddarlığı adil değil. Bu insanları susturmak ve şeytanlaştırmak adil değil. Eyalet vekillerinizi arayın ve bu videoyu tekrar tekrar oynatın" ifadelerini kullandı.

ABD'DE DEMOKRATLAR ARASINDA 'FİLİSTİN ÇATLAĞI'

ABD'de Demokrat Joe Biden yönetimi, İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerini "meşru müdafaa hakkı" olarak niteleyerek bu ülkeyi kınamaktan kaçınıyor. Kongredeki bazı Demokrat isimler ise Biden yönetiminin bu politikasını sert bir dille eleştiriyor.

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