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Dünya

ABD'li Müslüman kuruluştan Biden'a çağrı: Bölgesel bir savaşa girme

ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar savunucu örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İran'ın İsrail'e hava saldırısının ardından, Biden yönetimine "bölgesel bir savaşa girmemesi" çağrısı yaptı.

08:32 - 14/04/2024 Pazar
AA
Arşiv
Arşiv

CAIR tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'dan, bölgede gerilimi azaltması talebinde bulunuldu.


Biden yönetiminin, aşırı sağ hükümetine verdiği tam yetkiyle İsrail'i, Gazze'deki soykırımdan Şam'daki İran Büyükelçiliği kompleksini vurmaya kadar kriz üretme konusunda cesaretlendirdiği belirtilen açıklamada, "Binyamin Netanyahu'nun çaresiz ve başarısız hükümeti, açıkça dikkatleri Gazze'deki soykırımdan uzaklaştırmaya ve İran ile topyekun bir bölgesel savaşı ateşleyerek siyasi gücü korumaya çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.


ABD halkının, Gazze'de süren soykırımı ya da İsrail hükümetinin ABD'yi başka bir kaçınılmaz ve gereksiz Orta Doğu savaşına sürükleme yönündeki girişimini desteklemediğine işaret edilen açıklamada, "Yeter artık. Biden yönetimi, İsrail hükümetinden devam eden krizi hafifletmesini ve uluslararası hukuku ihlal etmeyi bırakmasını talep etmelidir." değerlendirmesinde bulunuldu.


İran-İsrail gerilimi


İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.


İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.


İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.



Dünya alarmda: İran İsrail'e İHA ve füzelerle saldırdı

İsrail ordusu, İran'ın, insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlattığını, İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin dronları izlediğini açıkladı. İran devlet televizyonu da İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldığını açıkladı. Bölge ülkeleri de hava sahalarını kapattı. İran'ın İsrail'e saldırısının ardından Kudüs, Tel Aviv ve bazı kentlerde sirenler çalarken gökyüzünde yer yer patlama sesleri duyuldu. Saldırı sonrası İsrail tarafında yaralıların olduğunu açıklandı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada İran'dan İsrail’e 200'den fazla insansız hava aracı, seyir füzesi ve balistik füze gönderildiği duyuruldu. Açıklamada "Tehditlerin çoğu İsrail hava sahası dışında önlendi" denildi


#Amerikan İslam İlişkileri Konseyi
#İran-İsrail savaşı
#Biden
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