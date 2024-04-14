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Dünya

Biden Netanyahu'ya kapıyı kapattı: İran'a karşı saldırıya ABD destek vermeyecek

Dünya büyükelçilik saldırısı sonrası İran'ın İsrail'e yönelik füze ve İHA'lı saldırı sonrası alarma geçerken gündeme bomba gibi bir iddia düştü. ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "İsrail'in İran'a yönelik karşı saldırısına ABD'nin destek vermeyeceğini" söylediği öne sürüldü.

08:03 - 14/04/2024 Pazar
Güncelleme: 08:07 - 14/04/2024 Pazar
AA
Arşiv
Arşiv

Amerikan CNN kanalına konuşan adı açıklanmayan kıdemli bir yetkiliye göre, Biden, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'ın pozisyonunu değerlendirdi.


Biden, Netanyahu'ya "ABD'nin İsrail'e desteği tamdır." mesajı vermesinin yanı sıra İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir karşı saldırısına destek olmayacaklarını belirtti.

Haberde, Biden'ın, Netanyahu'ya, "bu geceki tabloda İsrail'in kazandığını" ve İran'ın İsrail'e kayda değer bir zarar veremediğini söylediği aktarıldı.


Konuyla ilgili Amerikan Axios haber sitesine açıklama yapan, adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi de benzer şekilde, İran'ı hedef alacak bir İsrail "karşı saldırısını" ABD'nin desteklemediğini kaydetti.


İran'ın saldırıları yaklaşık 5 saat sürmüş


Öte yandan, CNN'e açıklama yapan bir başka yetkili, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarının yaklaşık 5 saat sürdüğünü ifade etti.


ABD Başkanı Biden, İran'ın saldırılarını "en güçlü şekilde" kınadığını, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "İsrail'e desteklerinin tam olduğu" mesajını ilettiğini ve İran'a ortak diplomatik tepki verilmesi için G-7 liderlerini bugün toplayacağını bildirmişti.



Dünya alarmda: İran İsrail'e İHA ve füzelerle saldırdı

İsrail ordusu, İran'ın, insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlattığını, İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin dronları izlediğini açıkladı. İran devlet televizyonu da İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldığını açıkladı. Bölge ülkeleri de hava sahalarını kapattı. İran'ın İsrail'e saldırısının ardından Kudüs, Tel Aviv ve bazı kentlerde sirenler çalarken gökyüzünde yer yer patlama sesleri duyuldu. Saldırı sonrası İsrail tarafında yaralıların olduğunu açıklandı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada İran'dan İsrail’e 200'den fazla insansız hava aracı, seyir füzesi ve balistik füze gönderildiği duyuruldu. Açıklamada "Tehditlerin çoğu İsrail hava sahası dışında önlendi" denildi


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