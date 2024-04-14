Tahran'daki Mihrabad Havalimanı'nda uçuşların iptal süresi uzatıldı

Tesnim Haber Ajansına göre, kentin merkezinde yer alan Mihrabad Havalimanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Havalimanı, 02.30 ile 07.30 arası kapatılmış ve bu saatler arasındaki tüm uçuşlar iptal edilmişti. Bu aralık, öğlen 12.00'ye kadar uzatıldı." ifadelerine yer verildi.