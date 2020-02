ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Türkiye'ye mümkün olduğunca destek vermek istiyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'de yaşananlar hakkında açıklama yaparak, James Jeffrey'in bu konuyla alakalı adımları koordine etmek için Türkiye'ye gönderildiğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Dün İdlib’e düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Esad rejimi ve Rusya’nın devam eden saldırıları durmalıdır. Jim Jeffrey’i bu saldırıya yönelik adımları koordine etmek için Ankara’ya gönderdim. NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız" dedi.

My condolences to the families of the soldiers killed in yesterday's attack in Idlib. The ongoing assaults by the Assad regime and Russia must stop. I've sent Jim Jeffrey to Ankara to coordinate steps to respond to this destabilizing attack. We stand by our NATO Ally #Turkey. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 11, 2020

Jeffrey Ankara'da

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Jeffrey ve heyetini Ankara'ya getiren uçak, 18.35'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

James Jeffrey, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'nin NATO'daki müttefiği Türkiye'nin askerlerinin bugün İdlib'de büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu, bu tehdidin Rusya ve Esed rejiminden geldiğini söyledi.

"Türkiye'ye mümkün olduğunca destek vermek istiyoruz"

İdlib'de şehit olan Türk askerleri için başsağlığı dileğinde bulunan Jeffrey, "Biz bugün Ankara'ya gelip, Türk hükümetiyle durumu gözden geçirmek ve (Türkiye'ye) mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz." dedi.

James Jeffrey'e eşlik eden ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'ın kıdemli danışmanı Rich Outzen de büyükelçilik adına yaptığı açıklamada, "Şam rejiminin saldırılarını ABD olarak şiddetle kınıyoruz. Azami dayanışma içerisinde bulunmak istiyoruz. Bundan dolayı Türk müttefiklerimizle yakın irtibat halinde olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.