Dünya Esed zulmünden kaçan 27 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti
ORTADOĞU

Esed zulmünden kaçan 27 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti

Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında son 4 günde 27 bin sivil daha Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

Haber Merkezi AA
Güney İdlib'den kaçan ve yerinden edilmiş Suriyeli kadınlar ve çocuklar.
Güney İdlib'den kaçan ve yerinden edilmiş Suriyeli kadınlar ve çocuklar.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yönelik saldırıları sonucunda son 4 günde 27 bin sivil daha Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

  • Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden edinilen bilgiye göre, İdlib kent merkezi, Halep'in batısı ve güneyindeki Daret İzze ilçesi ile Etarib beldesi ve çevresindeki köylerden Suriye-Türkiye sınırına göç sürüyor.

Esed ordusu ile İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ve Rusya'nın saldırıları sonucunda, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde yer alan söz konusu bu bölgelerden son 4 günde 27 bin sivil daha yerinden edildi.

Göç edenlerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken bir kısmı da Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor.

İdlib kent merkezi ve çevresi, İdlib'in güneyi ve güneydoğusu ile Halep'in batı ve güney kırsalındaki yerleşimlerinden Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 794 bine ulaştı.

Ayaklarını kaybeden Suriyeli İbrahim: Kamyon kasasında kalıyoruz
OYNAT 00:00
Ayaklarını kaybeden Suriyeli İbrahim: Kamyon kasasında kalıyoruz
Suriyeli İbrahim, evinden, yerinden edilmiş, bacaklarını hava saldırılarında kaybetmiş, günlerini kamyonun kasasından yapılmış odacık içerisinde geçiren savaş mağdurlarından sadece biri. İbrahim ve ailesi, yok olan hayatların içerisinde yaşamak için tüm gücüyle mücadele ediyor tüm sıkıntılara rağmen hala Allah'a hamd ediyor. Ve dünyaya şu sözlerle sesleniyor; 'Durumu çok kötü insanlar var. yardım edin'

On binlerce aile yardım bekliyor

Öte yandan İdlib il merkezinden sivillerin kaçışı artarak devam ederken Halep'in batı ve güney kırsalındaki Daret İzze, Etarib, Hıreytan, Hayyan, Anadan ve Ayncara gibi bölgelerden de göçler sürüyor.

İdlib'deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil, sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor.

Saldırılardan kaçarak evsiz kalan ve temel yaşam malzemelerini temin etmekte zorlanan binlerce aile, yardım bekliyor.

İdlib'e ulaştılar
GÜNDEM
İdlib'e ulaştılar

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

  • Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı. Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine, Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10 Mayıs 2019'da yaptığı açıklamada, rejim unsurlarının İdlib’in güneyine yönelik artan saldırı ve tacizlerinin 6 Mayıs’tan itibaren kara harekatına dönüştüğüne dikkati çekmişti.

Rejim ve destekçileri bu tarihten itibaren, Kefrenbude, Han Şeyhun, Maraatinüman, Serakib gibi büyük ilçelerin yanı sıra İdlib'in güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi yoğun topçu ve hava saldırıları neticesinde ele geçirdi.

17 Eylül 2018'deki Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi.

İdlib'de 5 askerimiz şehit oldu, 5 asker de yaralandı
DÜNYA
İdlib'de 5 askerimiz şehit oldu, 5 asker de yaralandı
ABDden İdlib açıklaması

ABD'den İdlib açıklaması
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

​Hadsiz Yunan milletvekili, Türk bayrağını yırtmıştı.
Ahlaken ve siyaseten iflastır

Ahlaken ve siyaseten iflastır

Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert yanıt.
Etiyopya'nın mucizesi

Etiyopya'nın mucizesi

​Etiyopya-Mısır-Sudan üçgeninde yeni bir Afrika açmazı.
3 ülkeye koronavirüs bulaştırdı

3 ülkeye koronavirüs bulaştırdı

Koronavirüsü 3 ülkeye sıçratan 'süper bulaştırıcı'nın kimliği açıklandı.
Havada panik anları

Havada panik anları

Pegasus'un kaptan pilotu uçuş esnasında rahatsızlandı.
90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor

90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs hakkında önemli açıklama.
Bedelini çok ağır ödeyecekler

Bedelini çok ağır ödeyecekler

Erdoğan '​Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuştu.
Tartışıyorduk, beni dövmüyordu

Tartışıyorduk, beni dövmüyordu

Ölümden kurtardığı kadından şok sözler.
Saldırıları acilen durdurun

Saldırıları acilen durdurun

​NATO'dan Esed rejimi ve Rusya'ya uyarı.
Rejim helikopteri düşürüldü

Rejim helikopteri düşürüldü

İdlib semalarında uçuyordu muhalifler düşürdü
İş insanlarına<br> tahsilat tuzağı

İş insanlarına
tahsilat tuzağı

Vurdukları adam görüntüsünü izletip gasp ettiler.
Yarım milyonu etkileyecek

Yarım milyonu etkileyecek

​Bilim insanlarından korkunç tahmin.
Sınıra böyle gönderildi

Sınıra böyle gönderildi

Askeri araçlar sınıra trenle sevk edildi.
100 milyar dolar<br>kaybettiren hile!

100 milyar dolar
kaybettiren hile!

Gıdada taklit ve tağşiş büyük kayıplara yol açıyor.
Savcılığa ifade verdi

Savcılığa ifade verdi

Başörtülü İSMEK çalışanlarını aşağılamıştı.
Anne ben ölüyorum

Anne ben ölüyorum

20 yaşındaki genç korkunç cinayete kurban gitti.
Valilikler peş peşe açıklama yaptı, 35 ilde eğitime kar engeli: Konya, Bursa, Trabzon, Van ve Adıyaman'da okullar tatil edildi
Gündem

Valilikler peş peşe açıklama yaptı, 35 ilde eğitime kar engeli: Konya, Bursa, Trabzon, Van ve Adıyaman'da okullar tatil edildi

Yurdun büyük bölümünde etkili olan yoğun kar yağışı 35 ilde eğitimi etkiledi. Van, Rize, Trabzon, Bitlis, Artvin, Düzce, Giresun, Karabük, Zonguldak, Ordu, Şırnak, Kastamonu, Hakkari, Bolu, Samsun, Bartın, Gümüşhane, Siirt, Batman, Sivas, Erzurum, Aksaray, Kars, Kayseri, Nevşehir, Bursa, Tokat, Sinop, Konya, Niğde, Yozgat, Erzincan, Ağrı, Adıyaman ve Amasya'da olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Silopi Adliyesini havaya uçuracaklardı: Bina içinde çok sayıda patlayıcı bulundu
Gündem

Silopi Adliyesini havaya uçuracaklardı: Bina içinde çok sayıda patlayıcı bulundu

Silopi Adliyesinde, dün gece alınan bomba ihbarı sonrası korkunç bir plan deşifre edildi. Adliyede hizmetli olarak çalışan bir şahsın, Silopi Cumhuriyet Başsavcısını telefonla arayarak bomba ihbarında bulunması üzerine uzman ekipler harekete geçti. Adliye binasında yapılan aramalar sonrası duvarlar içine yerleştirilmiş çok sayıda patlayıcı gereçleri ele geçirildi. Olayla bağlantısı tespit edilen 6 şahıs Silopi TEM Büro Amirliğince yakalandı.
Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz trafik kazası geçirdi: Özhaseki'nin burnu kırıldı
Gündem

Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz trafik kazası geçirdi: Özhaseki'nin burnu kırıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, trafik kazasında yaralandı. Mehmet Özhaseki'nin burnunun kırıldığı trafik kazasında, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz hafif yaralandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.