ABD’nin yalanlarına kimse inanmıyor: Sözcü Price kanıt talebine yanıt veremedi

Her geçen gün küresel itibarı dip yapan ABD’nin açıklamalarına artık kendi medyası dâhi itibar etmiyor. ABD’nin, Rusya’nın Ukrayna’yı her an işgal edeceğine ve bunun için gerekçeler üretmeye hazırlandığına yönelik açıklamaları artık Batı medyası tarafından da sorgulanmaya başladı.

En son, Moskova’nın Ukrayna işgali için sahte saldırı videosu hazırladığına yönelik servis edilen iddiaya karşı, “elinizde kanıt var mı?” sorusu, ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price’ın zor anlar yaşamasına neden oldu.

Price, açıklamasına kanıt gösteremeyince Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının kıdemli muhabiri Matt Lee ile polemik yaşadı. Associated Press’in Dışişleri Bakanlığı muhabiri, sözcüye bunun için kanıt gösterip gösteremeyeceğini sordu. Price, “Kanıt şu anda size ifade ettiğimdir” şeklinde yanıt verince salonda tansiyon yükseldi.

ABD, Ukrayna krizini gerekçe göstererek Doğu Avrupa’ya asker göndermeye başladı.

KOMPLO TEORİSYENİYLE KARŞILAŞTIRDI

AP muhabiri Lee, bunun bir kanıttan ziyade bir iddia veya açıklama olduğunu belirterek “Kanıtınız nedir? Bu kriz aktörleri gibi, (komplo teorisyeni) Alex Jones’un işleri gibi şeylerdir” yanıtını verdi. Sözcü, bu bilginin ABD istihbaratının elindeki bilgilerden derlendiğini ifade edince, muhabir bunların kanıt sayılamayacağını söyledi.

HÜKÜMETTEN ŞÜPHE Mİ EDİYORSUN?

Price, “Formatı beğenmediğini anlıyorum” şeklinde çıkış yapınca muhabir de “Formattan çok konu içerikle ilgili” diye karşılık verdi. Price bunun üzerine, “ABD hükümetinin elindeki bilgi konusunda şüphe etmenden dolayı üzgünüm. Elimizde bu bilgi olduğunu size söylüyoruz. Bunu size sağlamamızın sebepleri var. Bunlardan biri Rusya’yı böyle bir adım atmaktan caydırmaktır” diye konuştu.

SORGULAMADAN İNANALIM MI?

Matt Lee ise cevaben, “Bu ispat edilemez bir şey. Rusların bunu planladığına dair kanıtınız nedir? Bunu planlamıyorlar demiyorum. Ancak siz buraya çıkıp bu ifadeleri kullanıyorsunuz ve bunun doğru olduğuna dair küçük bir kanıt bile göstermeden buna inanmamızı bekliyorsunuz” dedi.

Lavrov

Lavrov’dan tepki: Saçmalık

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD yönetiminin, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmak için video provokasyon hazırladığı iddiasını ‘saçmalık’ olarak nitelendirdi. Lavrov, ABD tarafından Rusya’nın, Ukrayna’yı işgal etme planı üzerine propaganda amaçlı bir görüntü hazırlanacağı yönündeki suçlamaların ardından, ‘Kendi ürettikleri haberlere şaşırıyorlar’ dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova ise batıyı sağduyuya aykırı etmeye devam etmekle suçladı. Zaharova batının Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğine yönelik hayali bir durum yaratıldığının altını çizdi.

Macron ve Scholz Moskova yolcusu

Ukrayna krizinde etkisiz kalmakla suçlanan Fransa ve Almanya liderlerinin önümüzdeki günlerde Kiev ve Moskova’yı ziyaret edecekleri açıklandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 7-8 Şubat tarihlerinde Ukrayna ve Rusya’yı ziyaret edeceği belirtildi.

Macron, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Yine Ukrayna’ya beş bin miğfer göndereceğini açıklayan Almanya’nın Başbakanı Olaf Scholz da 14-15 Şubat tarihlerinde Kiev ve Moskova’da temaslarda bulunacak.

ABD askerleri yola çıktı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby tarafından duyurulan, 2 bini Polonya ve Almanya’ya, bini Romanya’ya olmak üzere Avrupa’daki NATO ülkelerine 3 bin ABD askeri gönderilme hamlesi hayata geçirildi. ABD askerlerini taşıyan ilk uçaklar, görev yerine havalandı. Almanya ve Polonya’ya Kuzey Carolina’da yer alan Hava İndirme tümenlerinden 2 bin askerin sevk edileceğini kaydeden Kirby, Romanya’ya da bin asker göderileceğini belirtti.

