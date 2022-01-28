Dünya ABDden Rusyanın Ukrayna sınırındaki yığınağına ilişkin açıklama Yakın zamanda benzerini görmedik
AMERİKA

ABD'den Rusya'nın Ukrayna sınırındaki yığınağına ilişkin açıklama: Yakın zamanda benzerini görmedik

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağının yakın zamanda benzerini görmediklerini, durumun Soğuk Savaş dönemindeki gibi olduğunu söyledi. ABD Savunma Bakanı Llody Austin ise Putin'in Ukrayna'ya girme konusunda nihai karar verdiğine inanmadığını ama artık bunu yapma kabiliyetine eriştiğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
ABDden Rusyanın Ukrayna sınırındaki yığınağına ilişkin açıklama: Yakın zamanda benzerini görmedik
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley

ABD Genelkurmay Başkanı Milley ve ABD Savunma Bakanı Austin Ukrayna-Rusya gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Rusya'yı geri adım atmaya ve diplomasi yoluyla bir çözüm bulmaya şiddetle teşvik ediyoruz. Silahlı kuvvet her zaman son çare olmalıdır." diyen Milley, "ABD ve NATO askeri danışmanları Ukrayna’da, eğitim ve danışma sağlıyoruz. Muharip gücümüz orada yok. NATO üyelerine yaptığımız gibi Ukraynaya da askeri malzeme desteği vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"DURUM SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDEKİ GİBİ"

Milley, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya Federasyonu, şu anda, Ukrayna sınırı boyunca 100 binden fazla kara kuvveti, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, özel kuvvetler, siber, elektronik savaş, komuta ve kontrol, lojistik, mühendisler ve diğer yetenekleri bir araya getirdi.

Rusya'nın muharebe kabiliyeti 2014’ten bu yana gelişti.

Ukrayna sınırındaki askeri yığınağının yakın zamanda benzerini görmedik. Durum Soğuk Savaş dönemindeki gibi"

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki yığınağı
Rusya'nın Ukrayna sınırındaki yığınağı

Austin ise Rusya'nın dezenformasyon yaptığını belirterek "Çatışmanın kaçınılmaz olma durumu söz konusu değil. Ukrayna'ya güvenlik desteği sağlamaya bağlıyız. Ama bakanlık olarak diplomatik çabaları desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı Austin
ABD Savunma Bakanı Austin

Austin açıklamasında şunları kaydetti:

"ABD NATO müttefikleriyle omuz omuza durmaya devam edecek. Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi, Moskova'nın batısında güçlü ve kararlı bir NATO istemediği anlamına gelecek.

Mesele Putin'e güvenip güvenmemek değil, müttefiklerimizin bize güvenmesi. Putin'in Ukrayna'ya girme konusunda nihai karar verdiğine inanmıyoruz ama artık bunu yapma kabiliyetine eriştiğini biliyoruz."

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