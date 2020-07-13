Afganistan'da askeri ve polis karakollarına yönelik saldırılarda 14 güvenlik görevlisi öldü

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Samsun'da polise yakalanmamak için 10 metre yükseklikteki balkondan atladı: Hastanelik oldu

Samsun’da polis tarafından aranan bir kişi polisin evinin kapısına gelip kapıyı çaldığını görünce 10 metre yükseklikteki pencereden atlayınca hastanelik oldu. Yaralanan G.K. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.