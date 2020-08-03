Afganistan'da cezaevine bombalı araçla saldırı: 13 ölü

Afganistan'ın doğusunda bulunan Nangarhar vilayetindeki cezaevine düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti.

BOMBALI ARAÇLA SALDIRDILAR

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin bomba yüklü araçla Nangarhar cezaevi giriş kapısını hedef almasının ardından diğer saldırganların içeriye girerek güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini söyledi.

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3 SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Saatler süren çatışmanın ardından 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade eden Hogyani, bir saldırganın daha bulunduğunun düşünüldüğünü ve operasyonun devam ettiğini belirtti.

Hogyani, saldırılarda 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 42 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.