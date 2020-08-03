Kosova Başbakanı Abdullah Hoti koronavirüse yakalandı​

Korona virüs testinin pozitif çıktığını akşamın geç saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Başbakan Hoti, “Bugün Covid-19 için test yaptırdım ve test sonucum pozitif çıktı. Çok hafif bir öksürük dışında başka bir belirtim yok. Bu geceden itibaren önümüzdeki 2 hafta boyunca izolasyonda olacağım. Çalışmalarımı evden yürüteceğim” ifadelerine yer verdi.
Kosova’da diğer siyasiler de COVID-19’dan etkilendi. Bunların arasında muhalefetteki Kosova Demokratik Partisi (PDK) lideri ve eski meclis başkanı Kadri Veseli ve Kosova Meclisi’nin bir kaç milletvekili koronavirüse yakalandı.
- İktidardaki Kosova Demokratik Birliği (LDK) Başkanı İsa Mustafa Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Temmuz ayı başlarında koronavirüs bulaştığını açıkladıktan sonra COVID-19’dan iyileştiğini açıkladı.
Son verilere göre, 2 Ağustos itibariyle Kosova’da 8 bin 799 korona virüs vakası kaydedildi. Bunlardan 249 hasta öldü ve 4 bin 863 hasta iyileşti. Kosova’da son günlerde vaka sayısı 230 ile 260 arasında değişiyor.