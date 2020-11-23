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Dünya Dehşete düşüren rapor Afganistanda 26 binden fazla çocuk öldü ya da engelli kaldı
ASYA

Afganistan'da on binlerce çocuk öldü: Afganistan'da savaş devam ediyor mu?

Dehşete düşüren rapor: Afganistan'da 26 binden fazla çocuk öldü ya da engelli kaldı

Çocukları Kurtarın Vakfı (Save The Children) Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan ve Finlandiya tarafından düzenlenen 2020 Uluslararası Afganistan Konferansı'nda bağışçı ülkelere Afgan çocukların geleceğini koruma çağrısı da yapılan bir rapor yayımladı. Söz konusu raporda, Afganistan'da savaş dolayısıyla 2005 ve 2019 yılları arasında her gün ortalama 5, toplamda ise 26 bin 25 çocuğun öldüğü veya engelli kaldığı aktarıldı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

BBC'nin haberine göre, Çocukları Kurtarın Vakfı (Save The Children) Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan ve Finlandiya tarafından düzenlenen 2020 Uluslararası Afganistan Konferansı'nda bağışçı ülkelere Afgan çocukların geleceğini koruma çağrısı da yapılan bir rapor yayımladı.

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26 bin 25 çocuk öldü veya engelli kaldı

  • Raporda, Afganistan'daki savaş nedeniyle 2005-2019 yıllarında her gün ortalama 5, toplam 26 bin 25 çocuğun öldüğü veya engelli kaldığına işaret edildi.

En fazla çocuk Afganistan'da ölmüş

Afganistan'ın dünyada çocuklar için en tehlikeli 11 ülke arasında yer aldığı belirtilen raporda, 2019 yılında rapora dahil edilen, savaşın devam ettiği diğer tüm yerlerle kıyaslandığında en fazla çocuğun Afganistan'da öldüğü veya engelli kaldığı vurgulandı.

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2017-2019 arasından okullara 300'den fazla saldırı

  • Raporda, Afganistan'da 2019'da üçte ikisi erkek 874 çocuğun hayatını kaybettiği, 2 bin 275'inin engelli kalmasına yol açacak biçimde yaralandığı, 2017-2019 arasında okullara 300'den fazla saldırı düzenlendiği kaydedildi.

"Afgan çocukların geleceği teminat altına alınmalı"

Çocukları Kurtarın Vakfı ayrıca 2020 Uluslararası Afganistan Konferansı'nda bağışçı ülkelere artan insani yardım fonuyla Afgan çocukların geleceğini teminat altına alma çağrısı yaptı.

  • Vakfın Afganistan yöneticisi Chris Nyamandi, "Sürekli bugünün, çocuğunuz bir intihar saldırısı ya da hava saldırısında öleceği gün olabileceği korkusuyla yaşadığınızı hayal edin. Bu, çocukları ölen ya da yaralanan on binlerce Afgan ebeveyn için acı bir gerçek." ifadesini kullandı.

Ateşkes çağrısı

2020 Uluslararası Afganistan Konferansı'nda sivillerin korunması için "acil, kapsamlı ve ülke genelinde" ateşkes çağrısı yapılmıştı.

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