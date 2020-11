Afganistan'da on binlerce çocuk öldü: Afganistan'da savaş devam ediyor mu? Dehşete düşüren rapor: Afganistan'da 26 binden fazla çocuk öldü ya da engelli kaldı Çocukları Kurtarın Vakfı (Save The Children) Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan ve Finlandiya tarafından düzenlenen 2020 Uluslararası Afganistan Konferansı'nda bağışçı ülkelere Afgan çocukların geleceğini koruma çağrısı da yapılan bir rapor yayımladı. Söz konusu raporda, Afganistan'da savaş dolayısıyla 2005 ve 2019 yılları arasında her gün ortalama 5, toplamda ise 26 bin 25 çocuğun öldüğü veya engelli kaldığı aktarıldı.

Haber Merkezi 23 Kasım 2020, 18:10 Son Güncelleme: 23 Kasım 2020, 18:51 AA