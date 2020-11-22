Amerika'da 450 bine yakın siyahi çocuk kayıp

ABD'nin başkenti Washington'da 500'den fazla çocuk evsizler kampında yaşıyor. 8 yaşındaki Relisha Rudd'ta onlardan biri. Korunmaya ihtiyacı olan Rudd bu imkan kendisine sağlanmadığı için kaçırılan çocuklardan biri oldu.

Polis 18 gün gün sonra Rudd'ın kaçırılması üzerine çalışma başlattı fakat henüz bir gelişme kaydedilmedi. Yayınlanan güvenlik kamera kayıtlarında Relisha Rudd'a ait son görüntüler yer alıyor.

Sky News’de yer alan dosya, siyahi çocukların maruz kaldığı trajediyi gözler önüne seriyor.

Relisha gibi siyah çocuklar Amerika'da yaşayan beyaz çocuklardan daha fazla kayboluyor. Sadece 2019 yılında 421 bin 394 çocuk kayboldu.

FBI yayınladığı raporda kaybolan çocukların yüzde 37’sinin, Amerikan nüfusunun yüzde 14’ünü oluşturan siyahi çocuklar olduğunu belirtiyor.

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Kaçırılan çocukların sayısına dair resmi rapor yok

Tam olarak kaç çocuğun kaybolduğuna dair net bir rakam yok fakat araştırmalar çoğu vakanın Amerika'nın yoksul semtlerinde siyahilerin yaşadığı bölgelerde yaşandığını gösteriyor.

Kaybolan çocukların yüzde 20'sini de İspanyol ve Latin kökenli çocuklar oluşturuyor.

Ailelerin ekonomik durumları yetersiz olduğu için de çocuklarının peşine düşüp davaları takip edemiyorlar ve hatta çoğu aile durumu polise dahi bildirmiyor.

Bu vakalara kısıtlı da olsa destek veren Sivil Toplum kuruluşları bulunuyor fakat kaybolan çocukların sayısından dolayı etkili bir sonuç elde edilemiyor.